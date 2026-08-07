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Бажаєте фейкову медаль «за оборону Бахмута»? З вас – 1500 грн!

Війна і бізнес
Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Бажаєте фейкову медаль «за оборону Бахмута»? З вас – 1500 грн!
Інтернет-магазини пропонують цивільним копії та муляжі бойових нагород
колаж: glavcom.ua

«Військові нагороди» – тепер цілий індустріальний сегмент торгівлі… сувенірною продукцією

В інтернеті сьогодні можна придбати практично все. Серед сили-силенної товарів окрему нішу тепер займають новітні «військові нагороди». Деякі з них прямо позиціонуються як пам'ятні відзнаки або сувеніри, інші ж зовні схожі на реальні нагороди і навіть продаються разом із посвідченнями.

«Главком» перевірив, що саме пропонується охочим під виглядом бойових відзнак на найбільших українських онлайн-маркетплейсах, скільки коштує покупцю така «сувенірка» і чи передбачена відповідальність за їх продаж.

Сувеніри на будь-який смак

Перше, що варто зрозуміти: переважна більшість оголошень за запитом «військові нагороди» – це не спроба продати справжню державну відзнаку, це нині – цілий індустріальний сегмент сувенірної продукції. Приватні майстерні виготовляють медалі різноманітної тематики: подяки, нагороди волонтерам «за вірність українському народу», дипломи «для лейтенанта з підвищенням».

За роки війни сформувався класичний ринок, так би мовити, корпоративних подарунків, речей, які не мають статусу і їхній обіг ніяк не регулюється законодавством.

На маркетплейсі продається сувенірна медаль за оборону Харкова
На маркетплейсі продається сувенірна медаль за оборону Харкова
скриншот з prom.ua

Складніше з другою категорією – конкретними відзнаками, прив'язаних до подій нинішньої війни. Наприклад, медаль «За оборону рідної держави» виготовляється з маркетинговим прицілом під десятки міст: Харків, Куп'янськ, Київ, Херсон тощо. Та ж логіка – у медалі «Незламним Героям російсько-української війни»: один базовий дизайн з накладкою-назвою міста (Херсон, Харків, Піски…) продається як окрема позиція в кожному варіанті. Існує і своєрідна «географія нагород» оборони Бахмута та Маріуполя – окремі медалі, виготовлені спеціально під ці події.

Важливо, що ці назви – «За оборону рідної держави», «Незламним Героям» та інші – не містяться у переліку державних нагород України. Це повністю вигадані відзнаки, створені приватними майстернями без будь-якого офіційного статусу. Їх не засновано жодним законом чи указом Президента – тож кому б і за що б їх не вручили, юридично це – фейк, або ж, скажімо м’якіше, лише сувенір.

Ціна на відзнаку «Козацький хрест» відрізняється в залежності від продавця
Ціна на відзнаку «Козацький хрест» відрізняється в залежності від продавця
скриншот з prapor.ua.market

Третя лінійка нагород – із прив’язкою до історичних традицій: «Козацький хрест» першого, другого і третього ступенів, що нібито відзначає «внесок у збереження козацької спадщини», часто з доповненням «Об'єднаних сил» чи «ООС України».

Незважаючи на схожість назви з офіційною відзнакою «Хрест ООС», заснованою Міноборони у 2018 році для бійців, які відслужили в зоні АТО/ООС не менше трьох місяців, «Козацький хрест» у варіантах на маркетплейсах – продукція без державного статусу.

В інтернеті можна знайти нагороду на будь-який смак і бюджет
В інтернеті можна знайти нагороду на будь-який смак і бюджет
скриншот з prom.ua

Купити пам'ятні медалі та знаки може будь-яка цивільна особа, ті ж волонтери або військовослужбовці. Зробити це можна в кількох місцях: безпосередньо у спеціалізованих виробників, які виготовляють як серійну нагородну продукцію, так і індивідуальні замовлення; на маркетплейсах, де представлений великий асортимент сувенірних і пам'ятних відзнак. На спеціалізованих аукціонах та платформах для колекціонерів можна придбати оригінальні нагороди минулих епох та емблеми підрозділів.

Скільки коштують сувенірні нагороди

Ціни на ці товари чітко корелюються з однією ремаркою в описі: «з посвідченням» чи без нього. Медаль без такого «документального супроводу» коштує в середньому 400–700 грн. Та ж сама медаль у комплекті з «посвідченням» вже затягне на 900–1500 грн і більше.

Ціни на відзнаки відрізняються саме за комплектацію
Ціни на відзнаки відрізняються саме за комплектацію
скриншот з prom.ua

Клієнт сам обирає, яким буде «посвідчення» у комплекті – чистий бланк без жодних печаток, або бланк із друком «прізвища, імені та по-батькові нагороджуваного» за бажанням замовника, або, якщо потрібно, з печаткою голови громадської організації, «якщо нагородження відбувається від імені організації». Іншими словами, у переважній більшості таких комплектів «посвідчення» – це не документ держзразка, а бланк, який покупець заповнює сам собі або своєму знайомому.

Комплект медалі за оборону Бахмута продається разом із порожнім бланком для самостійного заповнення
Комплект медалі за оборону Бахмута продається разом із порожнім бланком для самостійного заповнення
скриншот з prom.ua

На сторінці одного з найбільших продавців неофіційних нагород на Prom.ua поруч із муляжами орденів СРСР і копіями медалей Російської імперії виставлені одразу два ордени «За мужність» різних варіантів та відзнака «За оборону України» – усі з позначкою «з посвідченням».

В цьому випадку цікаво, що орден «За мужність» – це реальна державна нагорода України (I, II і III ступенів), заснована президентом у 1996 році. Нею нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисті мужність і героїзм в умовах, пов'язаних із ризиком для життя. Нагородження здійснюється виключно указом глави держави – після подання командування або відповідної комісії. Кавалери ордена «За мужність» усіх трьох ступенів мають право на щомісячну державну виплату в розмірі мінімальної зарплати (у 2024 році – 7 400 грн).

Ордени з відкритого ринку, які мають ту ж назву, навіть якщо продавець запевняє, що вони «з посвідченням», до цієї системи не мають жодного стосунку. Тобто фактично знову є фейковими.

Медаль «Захиснику Вітчизни», лоти якої трапляються на аукціонних платформах UkrLot та Newauction.org, – також мають назву справжньої державної нагороди. Її засновано у 1999 році і вручається вона ветеранам війни, учасникам бойових дій, а також громадянам України за мужність і відвагу у захисті державних інтересів. Нагородження здійснюється указом президента. 

При цьому на Newauction.org трапляються лоти навіть з нумерованими посвідченнями до цієї несправжньої медалі (№2, №3). Продавці позиціонують такі нагороди як предмети колекціонування (фалеристики).

ТОП-10 найдорожчих «фронтових медалей» в інтернеті

Назва нагороди Ціна, грн
1 Медаль «Зірка пошани» з посвідченням у футлярі 2 763
2 Медаль «Хрест за звитягу та вірність» з посвідченням у футлярі 2 700
3 Медаль «Сталевий хрест» з твердим посвідченням 1 767
4 Відзнака «Незламному та сильному духом» у футлярі з посвідченням 1 650
5 Орден «За мужність і відвагу» з посвідченням 1 533
6 Медаль «Козацький хрест» I ступеня, ООС України, з посвідченням 1 515
7 Медаль «Козацький Хрест Об'єднаних сил» II ступеня з бланком 1 499
8 Відзнака «За оборону України» з посвідченням 1 471
9 Орден «За мужність» з посвідченням 1 290
10 Медаль «За службу Україні» з документом 1 170

Що купують найчастіше

«Главком» поспілкувався з одним із продавців, який назвав топ-3 найпопулярніших позицій. Абсолютний бестселер – пам'ятні монети з символікою конкретних підрозділів. Металеві монети у захисних капсулах розходяться щодня десятками. Найчастіше замовляють монети з символікою «Азова», 3 ОШБр, ДШВ та ГУР. Як зазначає продавець, беруть на пам'ять побратимам, як подяку волонтерам або просто як сувенір для друзів.

Замовити коїн з символікою можна під замовлення 
Замовити коїн з символікою можна під замовлення 
скриншот з kapterka.com.ua 

На другому місці – готові комплекти медалей «під ключ». Набір включає медаль, оксамитовий футляр і чистий бланк посвідчення, куди організація може вписати ім'я нагородженого й поставити власну печатку. Найпопулярніші позиції – медалі «За незламність», «За гідність та патріотизм» і «Волонтер України». За словами продавця, їх найчастіше купують благодійні фонди, місцеві громади та командири для неофіційного заохочення бійців і цивільних помічників.

Бажаєте фейкову медаль «за оборону Бахмута»? З вас – 1500 грн! фото 1
скриншот з prom.ua

Третє місце посідають сувенірні нагрудні знаки – хрести, стилізовані під бойові відзнаки за родами військ. Купують або самі військові – собі на китель, або родичі бійцям, які повертаються з ротації чи лікування. 

Сувенірний нагрудний знак військ зв'язку коштує в інтернеті від 1200 грн
Сувенірний нагрудний знак військ зв'язку коштує в інтернеті від 1200 грн
скриншот з prom.ua

Продавці пропонують гнучку систему знижок. Підрозділам, благодійним фондам і волонтерським організаціям при замовленні від п'яти штук скидають 10% від загального чека, а від двадцяти – знижка може сягати 20–25% залежно від позиції. Окрема пільга діє для військовослужбовців та волонтерів: постійно 10% на будь-який роздрібний товар.

Чи це законно?

Виготовлення й продаж сувенірів-реплік без претензії на оригінальність перебуває поза зоною прямого регулювання: закон не забороняє приватним майстерням виготовляти й продавати товар «у стилі» нагороди, якщо він не виданий від імені держави і не видається покупцю за справжній. Це той самий правовий статус, що і в сувенірних копій орденів СРСР чи нагород інших країн – таким бізнесом в Україні займаються десятки магазинів цілком відкрито.

Інша ситуація – з обігом справжніх державних нагород. Стаття 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за купівлю, продаж, обмін чи іншу оплатну передачу ордена, медалі, нагрудного знаку до почесного звання, нагрудного знаку лауреата державної премії, президентської відзнаки тощо.

У 2019 році Верховна Рада істотно посилила цю норму. Раніше штраф за такі дії складав символічні 17-34 грн – мізерну суму, який не зупиняв ринок. Закон №9217 змінив ситуацію: тепер за купівлю, продаж, обмін чи привласнення державної нагороди особою, яка не має на це права, передбачено попередження або штраф від 850 до 1700 грн з конфіскацією відповідної державної нагороди. За повторне порушення протягом року санкція зростає – штраф від 3400 до 6800 грн з конфіскацією державної нагороди.

Кароліна Терещенко, «Главком»

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Теги: військові Верховна Рада державні нагороди розслідування медалі орден

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