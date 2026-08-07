Бажаєте фейкову медаль «за оборону Бахмута»? З вас – 1500 грн!

«Військові нагороди» – тепер цілий індустріальний сегмент торгівлі… сувенірною продукцією

В інтернеті сьогодні можна придбати практично все. Серед сили-силенної товарів окрему нішу тепер займають новітні «військові нагороди». Деякі з них прямо позиціонуються як пам'ятні відзнаки або сувеніри, інші ж зовні схожі на реальні нагороди і навіть продаються разом із посвідченнями.

«Главком» перевірив, що саме пропонується охочим під виглядом бойових відзнак на найбільших українських онлайн-маркетплейсах, скільки коштує покупцю така «сувенірка» і чи передбачена відповідальність за їх продаж.

Сувеніри на будь-який смак

Перше, що варто зрозуміти: переважна більшість оголошень за запитом «військові нагороди» – це не спроба продати справжню державну відзнаку, це нині – цілий індустріальний сегмент сувенірної продукції. Приватні майстерні виготовляють медалі різноманітної тематики: подяки, нагороди волонтерам «за вірність українському народу», дипломи «для лейтенанта з підвищенням».

За роки війни сформувався класичний ринок, так би мовити, корпоративних подарунків, речей, які не мають статусу і їхній обіг ніяк не регулюється законодавством.

На маркетплейсі продається сувенірна медаль за оборону Харкова скриншот з prom.ua

Складніше з другою категорією – конкретними відзнаками, прив'язаних до подій нинішньої війни. Наприклад, медаль «За оборону рідної держави» виготовляється з маркетинговим прицілом під десятки міст: Харків, Куп'янськ, Київ, Херсон тощо. Та ж логіка – у медалі «Незламним Героям російсько-української війни»: один базовий дизайн з накладкою-назвою міста (Херсон, Харків, Піски…) продається як окрема позиція в кожному варіанті. Існує і своєрідна «географія нагород» оборони Бахмута та Маріуполя – окремі медалі, виготовлені спеціально під ці події.

Важливо, що ці назви – «За оборону рідної держави», «Незламним Героям» та інші – не містяться у переліку державних нагород України. Це повністю вигадані відзнаки, створені приватними майстернями без будь-якого офіційного статусу. Їх не засновано жодним законом чи указом Президента – тож кому б і за що б їх не вручили, юридично це – фейк, або ж, скажімо м’якіше, лише сувенір.

Ціна на відзнаку «Козацький хрест» відрізняється в залежності від продавця скриншот з prapor.ua.market

Третя лінійка нагород – із прив’язкою до історичних традицій: «Козацький хрест» першого, другого і третього ступенів, що нібито відзначає «внесок у збереження козацької спадщини», часто з доповненням «Об'єднаних сил» чи «ООС України».

Незважаючи на схожість назви з офіційною відзнакою «Хрест ООС», заснованою Міноборони у 2018 році для бійців, які відслужили в зоні АТО/ООС не менше трьох місяців, «Козацький хрест» у варіантах на маркетплейсах – продукція без державного статусу.

В інтернеті можна знайти нагороду на будь-який смак і бюджет скриншот з prom.ua

Купити пам'ятні медалі та знаки може будь-яка цивільна особа, ті ж волонтери або військовослужбовці. Зробити це можна в кількох місцях: безпосередньо у спеціалізованих виробників, які виготовляють як серійну нагородну продукцію, так і індивідуальні замовлення; на маркетплейсах, де представлений великий асортимент сувенірних і пам'ятних відзнак. На спеціалізованих аукціонах та платформах для колекціонерів можна придбати оригінальні нагороди минулих епох та емблеми підрозділів.

Скільки коштують сувенірні нагороди

Ціни на ці товари чітко корелюються з однією ремаркою в описі: «з посвідченням» чи без нього. Медаль без такого «документального супроводу» коштує в середньому 400–700 грн. Та ж сама медаль у комплекті з «посвідченням» вже затягне на 900–1500 грн і більше.

Ціни на відзнаки відрізняються саме за комплектацію скриншот з prom.ua

Клієнт сам обирає, яким буде «посвідчення» у комплекті – чистий бланк без жодних печаток, або бланк із друком «прізвища, імені та по-батькові нагороджуваного» за бажанням замовника, або, якщо потрібно, з печаткою голови громадської організації, «якщо нагородження відбувається від імені організації». Іншими словами, у переважній більшості таких комплектів «посвідчення» – це не документ держзразка, а бланк, який покупець заповнює сам собі або своєму знайомому.

Комплект медалі за оборону Бахмута продається разом із порожнім бланком для самостійного заповнення скриншот з prom.ua

На сторінці одного з найбільших продавців неофіційних нагород на Prom.ua поруч із муляжами орденів СРСР і копіями медалей Російської імперії виставлені одразу два ордени «За мужність» різних варіантів та відзнака «За оборону України» – усі з позначкою «з посвідченням».

В цьому випадку цікаво, що орден «За мужність» – це реальна державна нагорода України (I, II і III ступенів), заснована президентом у 1996 році. Нею нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисті мужність і героїзм в умовах, пов'язаних із ризиком для життя. Нагородження здійснюється виключно указом глави держави – після подання командування або відповідної комісії. Кавалери ордена «За мужність» усіх трьох ступенів мають право на щомісячну державну виплату в розмірі мінімальної зарплати (у 2024 році – 7 400 грн).

Ордени з відкритого ринку, які мають ту ж назву, навіть якщо продавець запевняє, що вони «з посвідченням», до цієї системи не мають жодного стосунку. Тобто фактично знову є фейковими.

Медаль «Захиснику Вітчизни», лоти якої трапляються на аукціонних платформах UkrLot та Newauction.org, – також мають назву справжньої державної нагороди. Її засновано у 1999 році і вручається вона ветеранам війни, учасникам бойових дій, а також громадянам України за мужність і відвагу у захисті державних інтересів. Нагородження здійснюється указом президента.

При цьому на Newauction.org трапляються лоти навіть з нумерованими посвідченнями до цієї несправжньої медалі (№2, №3). Продавці позиціонують такі нагороди як предмети колекціонування (фалеристики).

ТОП-10 найдорожчих «фронтових медалей» в інтернеті

№ Назва нагороди Ціна, грн 1 Медаль «Зірка пошани» з посвідченням у футлярі 2 763 2 Медаль «Хрест за звитягу та вірність» з посвідченням у футлярі 2 700 3 Медаль «Сталевий хрест» з твердим посвідченням 1 767 4 Відзнака «Незламному та сильному духом» у футлярі з посвідченням 1 650 5 Орден «За мужність і відвагу» з посвідченням 1 533 6 Медаль «Козацький хрест» I ступеня, ООС України, з посвідченням 1 515 7 Медаль «Козацький Хрест Об'єднаних сил» II ступеня з бланком 1 499 8 Відзнака «За оборону України» з посвідченням 1 471 9 Орден «За мужність» з посвідченням 1 290 10 Медаль «За службу Україні» з документом 1 170

Що купують найчастіше

«Главком» поспілкувався з одним із продавців, який назвав топ-3 найпопулярніших позицій. Абсолютний бестселер – пам'ятні монети з символікою конкретних підрозділів. Металеві монети у захисних капсулах розходяться щодня десятками. Найчастіше замовляють монети з символікою «Азова», 3 ОШБр, ДШВ та ГУР. Як зазначає продавець, беруть на пам'ять побратимам, як подяку волонтерам або просто як сувенір для друзів.

Замовити коїн з символікою можна під замовлення скриншот з kapterka.com.ua

На другому місці – готові комплекти медалей «під ключ». Набір включає медаль, оксамитовий футляр і чистий бланк посвідчення, куди організація може вписати ім'я нагородженого й поставити власну печатку. Найпопулярніші позиції – медалі «За незламність», «За гідність та патріотизм» і «Волонтер України». За словами продавця, їх найчастіше купують благодійні фонди, місцеві громади та командири для неофіційного заохочення бійців і цивільних помічників.

скриншот з prom.ua

Третє місце посідають сувенірні нагрудні знаки – хрести, стилізовані під бойові відзнаки за родами військ. Купують або самі військові – собі на китель, або родичі бійцям, які повертаються з ротації чи лікування.

Сувенірний нагрудний знак військ зв'язку коштує в інтернеті від 1200 грн скриншот з prom.ua

Продавці пропонують гнучку систему знижок. Підрозділам, благодійним фондам і волонтерським організаціям при замовленні від п'яти штук скидають 10% від загального чека, а від двадцяти – знижка може сягати 20–25% залежно від позиції. Окрема пільга діє для військовослужбовців та волонтерів: постійно 10% на будь-який роздрібний товар.

Чи це законно?

Виготовлення й продаж сувенірів-реплік без претензії на оригінальність перебуває поза зоною прямого регулювання: закон не забороняє приватним майстерням виготовляти й продавати товар «у стилі» нагороди, якщо він не виданий від імені держави і не видається покупцю за справжній. Це той самий правовий статус, що і в сувенірних копій орденів СРСР чи нагород інших країн – таким бізнесом в Україні займаються десятки магазинів цілком відкрито.

Інша ситуація – з обігом справжніх державних нагород. Стаття 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за купівлю, продаж, обмін чи іншу оплатну передачу ордена, медалі, нагрудного знаку до почесного звання, нагрудного знаку лауреата державної премії, президентської відзнаки тощо.

У 2019 році Верховна Рада істотно посилила цю норму. Раніше штраф за такі дії складав символічні 17-34 грн – мізерну суму, який не зупиняв ринок. Закон №9217 змінив ситуацію: тепер за купівлю, продаж, обмін чи привласнення державної нагороди особою, яка не має на це права, передбачено попередження або штраф від 850 до 1700 грн з конфіскацією відповідної державної нагороди. За повторне порушення протягом року санкція зростає – штраф від 3400 до 6800 грн з конфіскацією державної нагороди.

Кароліна Терещенко, «Главком»