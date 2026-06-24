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Віталій Козловський обурив військових у мережі: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віталій Козловський звільнився зі служби в ЗСУ у 2024 році
фото: скриншоти Іnstagram/vkozlovsky_music

Артист зіткнувся з хвилею критики після публікації про відпочинок і відновлення у Карпатах

Український співак Віталій Козловський, який звільнився з лав ЗСУ, показався під крапельницею. Артист показав кадри свого відновлення, що обурило користувачів у мережі Threads, зокрема й військових. Про це розповідає «Главком».

Віталій Козловський втрапив у скандал в Threads 

На своїй сторінці в Threads Віталій Козловський показав, як він відновлюється за допомогою крапельниць у Карпатах. На відео співак лежить у кабінеті медичного закладу, а поруч із ним стоїть його син. «Відновлення в Карпатах», – так свій допис підписав Козловський.

Віталій Козловський обурив військових у мережі: подробиці фото 1
фото: скриншот Threads

Проте цей допис викликав обурення серед користувачів. Серед коментаторів були й військові, які висміяли співака. Зокрема, вони залишили під відео Козловського саркастичні коментарі, де дякували виконавцю за службу та навіть пропонували відкрити збір на його відновлення:

  • «Може, збір тобі якийсь відкрити на відновлення? Ти не мовчи, скажи, чим можемо допомогти тобі?».
Віталій Козловський обурив військових у мережі: подробиці фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Знову діди чмирили?» – написав ветеран Олег Симороз.
Віталій Козловський обурив військових у мережі: подробиці фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Солдат Віталій навоювався, тепер відпочиває».
  • «Дякую за службу».
  • «Пінаколада прострочена».
Віталій Козловський обурив військових у мережі: подробиці фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Брат сильно за**ався, мабуть, відновись там реально», – прокоментував музикант-військовий Дмитро Однороженко з гурту «Хейтспіч».

Здебільшого в артиста питали, після чого він відновлюється, оскільки він звільнився з війська та нині виступає на сцені. Також дехто з коментаторів провів паралель між тим, що деякі військові не кажуть рідним про свої поранення, а Козловський натомість демонструє, як він відновлюється за допомогою крапельниць.

  • «Відновлення після чого, Віталію? Після важкого поранення на передку, як у моїх друзів та знайомих?».
  • «Боже, Віталію, не позортеся. Моя робота з пораненими просто плаче: вони навіть рідним бояться казати про поранення, щоб ті не переживали. Ви прокапались – і що поганого сталося?».

Що відомо про службу Віталія Козловського у ЗСУ

Як відомо, Віталій Козловський служив у лавах ЗСУ. Співак у 2023 році отримав повістку з призовом на службу до армії. На початку артист служив у бригаді Нацгвардії «Рубіж», а потім його перевели до Національного президентського оркестру. У 2024 році Козловський перейшов до 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Під час служби він скаржився на дідівщину в армії. Згодом, із травня 2024 року, співак став солдатом резерву запасної роти однієї з військових частин. У червні того ж року військового звільнили в запас. Причиною стали сімейні обставини. Нині співак не коментує своє звільнення. У нещодавньому коментарі Віталій Козловський зауважив, що наразі не на часі говорити про це, однак після війни він пообіцяв розкрити справжню причину свого звільнення.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський зізнався, чому пішов до ЗСУ. Він згадав про свій виступ у Москві на 9 травня у 2018 році. За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок. Артист пояснив, що відчував провину перед собою за той виступ, це стало однією з причин, чому він пішов до ЗСУ. 

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Теги: ЗСУ війна скандал шоубіз Віталій Козловський співак військові

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