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Колишній депутат Сейму Польщі відмовився від держнагороди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Колишній депутат Сейму Польщі відмовився від держнагороди
фото: Piotr Fogler/Facebook

Пйотр Фоглер: Я повертаю свою нагороду цьому президентові на знак протесту

Ексдепутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув президенту свій «Золотий Хрест Заслуги» на знак протесту та солідарності з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Символічно я повертаю свою нагороду цьому президентові на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена президента України, України, яка бореться! Це не жест на адресу того президента, який вручав мені цю нагороду, бо я поважаю його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведера, який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх!», – йдеться у дописі.

Колишній депутат Сейму Польщі відмовився від держнагороди фото 1

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

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Теги: державні нагороди скандал Польща

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