Податок на OLX: які політичні сили підтримали додаткові витрати українців – аналіз

Депутати підтримали податок на OLX – хто і як голосував

Скандальним законом про оподаткування цифрових платформ, більш відомим як «податок на OLX», депутати фактично дозволили підвищити витрати своїх виборців.

Передбачається сплата 10%-го збору, а саме – 5% податку на доходи та 5% військового збору. Це, вважають аналітики, спричинить здорожчання товарів і послуг, а також запустить маховик інфляції, що відчує кожен. Особливо за умови, що підвищення зарплат і пенсій, навіть мінімальних, не планується.

Експерти проаналізували хто саме голосував за це рішення. Підвищення стягнень підтримав 241 народний депутат:

фракція «Слуга народу» (168);

«Довіра (17);

депутатська група «За життя та мир» (16);

«Відновлення України» (13);

«За майбутнє» (12);

позафракційні (8);

«Голос» (6);

Міжфракційне обʼєднання Дмитра Разумкова «Розумна політика» (1).

Жодного голосу за податкові нововведення не дала фракція «Батьківщина», яка від самого початку назвала ініціативу «податковим геноцидом», а також «Євросолідарність».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Також закон встановлює неоподатковуваний поріг для продажу товарів через цифрові платформи на рівні 2000 євро на рік без обмеження кількості операцій.

Дія документа поширюватиметься як на українські, так і на іноземні компанії, що надають цифрові послуги в Україні.Серед них: сервіси таксі, доставки, оренди житла, маркетплейси та інші онлайн-платформи. За даними авторів законопроєкту, наразі дохід через такі сервіси отримують близько 400 тис. українців, переважно водії та кур'єри.