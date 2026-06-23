Ексглава МЗС Польщі: Скандал з орденом Зеленського послабив позиції Навроцького

Колишній очільник польської дипломатії вважає, що Варшава не досягла поставленої мети, а конфлікт із Києвом лише погіршив міжнародне становище країни

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла не принесло Варшаві жодних політичних дивідендів і лише послабило позиції Польщі на міжнародній арені. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, інформує «Главком».

Чапутович вважає, що Польща фактично програла суперечку з Україною навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та подальшого рішення про позбавлення Зеленського найвищої польської державної нагороди.

«Президент Навроцький вживає неправильних заходів. Перш за все, це просто неефективно, бо, звісно, треба вимагати поваги до нашої пам’яті про жертв на Волині. Натомість виявилося, що він вжив цих заходів, відібрав орден, і це скрізь коментують та критикують. Натомість ніщо не вказує на те, що Україна змінить цю назву. Іншими словами, ми не виграли цей обмін ударами», – сказав він.

За словами колишнього глави МЗС, наслідком цього конфлікту стало послаблення міжнародного авторитету Польщі. «Я говорю про зниження значущості Польщі. До нас ставитимуться з підозрою. (...) Нас не запрошуватимуть до участі в різних рішеннях, які ухвалюватимуться щодо України. Наш статус, міжнародна позиція Польщі суттєво знизилися, і після цього вчинку вони знизяться ще більше», – заявив Чапутович.

Він також висловив думку, що Захід дедалі частіше сприймає Польщу як країну, яка ускладнює пошук рішень щодо України. «Гадаю, що й ця образа на адресу президента Зеленського, безперечно, не сприятиме тому, щоб Україна боролася за місце Польщі за столом. Адже це був дуже недружній жест», – додав він.

Водночас Чапутович наголосив, що саме рішення про присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА було помилковим та болючим для польського суспільства. «Це дуже болісно для Польщі. Адже ці злочини геноциду на Волині дійсно мали місце», – сказав дипломат.

На його думку, Варшава могла використати інші дипломатичні механізми реагування замість позбавлення державної нагороди.

«У міжнародних відносинах застосовуються інші заходи. Це могла бути дуже серйозна дипломатична нота, це міг бути виклик посла, а навіть резолюція Сейму, але не щось з іншої категорії, щось, що стосується питань гідності, тобто позбавлення ордена», – пояснив він.

Підсумовуючи, Чапутович заявив, що Україна вийшла переможницею з цієї суперечки. «Україна виходить переможницею, бо зберегла зміну назви. Вона повернула ордени – не лише президент Зеленський, а й вищі посадовці адміністрації – і поставила нас у скрутне становище», – наголосив він.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.