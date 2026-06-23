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Зеленський відзначив держнагородами бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський відзначив держнагородами бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа»
Президент окремо відзначив далекобійні операції Служби безпеки, більшість із яких є заслугою саме «Альфи»
фото: Офіс президента

Президент вручив 37 воїнам державні нагороди

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ з 32-ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави наголосив, що саме бійці «Альфи» завжди на першому місці за результатами уражень на фронті.

Зеленський відзначив держнагородами бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа» фото 1
фото: Офіс президента

Президент окремо відзначив далекобійні операції Служби безпеки, більшість із яких є заслугою саме «Альфи». За словами Зеленського, вони не тільки ефектні, а й ефективні.

«Ми пишаємось і вашими результатами в санкціях середньої дальності проти Росії на тимчасово окупованій території. Те, що відбувається з російською логістикою на окупованій території, з їхніми воєнними об’єктами, – це найкращий примус Росії до дипломатії та до скорішого завершення цієї війни», – сказав Зеленський.

Президент вручив 37 воїнам державні нагороди. Серед відзначених – три Герої України, один із яких посмертно. Зеленський також вручив ордени Богдана Хмельницького І й ІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ ступеня та медалі «За бездоганну службу» ІІІ ступеня. Крім того, глава держави підписав указ про відзначення державними нагородами 90 бійців «Альфи».

До слова, 1 червня президент України Володимир Зеленський нагородив причетних до успішного проведення спецоперації «Павутина».

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Теги: СБУ Володимир Зеленський державні нагороди

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