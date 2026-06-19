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Рада пропонує карати довічним ув'язненням за «культурний геноцид»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Рада пропонує карати довічним ув'язненням за «культурний геноцид»
Києво-Печерська лавра після ворожого обстрілу, червень 2026 рік
фото: ДСНС Києва


Парламент пропонує доповнити склад злочину геноциду культурною складовою

У Верховній Раді України зареєстрували революційний законопроєкт № 15331, який пропонує офіційно включити знищення культури, мови та історичної пам'яті до складу злочину геноциду. Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради, інформує «Главком».

Автори документу, серед яких народні депутати Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, пропонують радикально оновити статтю 442 Кримінального кодексу України. Текст ініціативи передбачає суворе покарання для окупантів та їхніх пособників, які намагаються стерти українську національну ідентичність.

Що саме пропонують вважати геноцидом

Згідно із законопроєктом, кримінальним злочином із найвищою мірою покарання стане так званий «культурний геноцид». До статті пропонують додати новий підпункт, який каратиме за:

  • Знищення, пошкодження або привласнення об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;
  • Систематичне позбавлення доступу до рідної мови, освіти, релігійних практик та традицій;
  • Руйнування історичної пам’яті або ліквідацію культурних інституцій.

Головна умова кримінальної кваліфікації – якщо ці дії вчиняються навмисно з метою ліквідації культурної ідентичності групи як засобу її фізичного чи соціального знищення.

Яке покарання передбачене

Згідно із законопроєктом, за такі діяння передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, а в найтяжчих випадках – довічне ув'язнення. За заклики до таких дій – від трьох до семи років позбавлення волі.

Розробка законопроєкту стала відповіддю на системну окупаційну політику Російської Федерації. Російська агресія проти України від самого початку вийшла за межі суто бойових дій на фронті. 

Комітет гуманітарної та інформаційної політики наголошує, що пошкодження пам'яток культурної спадщини, музеїв, архітектурних комплексів і релігійних святинь є частиною системної політики Росії, спрямованої на руйнування історичної пам'яті та національної ідентичності українців.

«Главком» писав, що 15 червня Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

До слова, у Києво-Печерській лаврі тривають аварійно-відновлювальні роботи на даху Свято-Успенського собору, який спалахнув внаслідок масованої ворожої атаки на столицю.

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Теги: парламент Верховна Рада закон геноцид

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