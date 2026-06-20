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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Як Навроцький вистрілив собі в ногу

glavcom.ua
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Чим обернеться рішення Навроцького забрати орден у Зеленського
фото: Mikołaj Bujak / KPRP

Політики приходять і йдуть. Добросусідство народів їм не зламати

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – безвідповідальне, помилкове й показує ставлення не до президента, а до України.

Воно буде мати, на жаль, великі негативні наслідки. Орден вручався як символ ставлення до народу України, його героїчного супротиву і по суті прикриття від цієї ж навали сусідньої Польщі. І вручив його Анджей Дуда, на той час президент Польщі.

Рано чи пізно цей орден повернуть Володимиру Зеленському, і всі згадають цей епізод як «постріл Кароля Навроцького собі в ногу», але свою роль в підігруванні третій стороні – нашим московським ворогам, воно неодмінно зіграє, а значить загине більше українців і поляків, життя яких можна було би зберегти.

Водночас, різкі кроки з боку українців, на кшталт повернення отриманих раніше польських орденів вважаю надто емоційними й такими, що лише підігріватимуть скандал й підкидатимуть хмизу в вогнище кризи українсько-польських взаємовідносин, що стрімко розпалюється.

Можна повернути і головне – не приймати ордени від Кароля Навроцького, але при чому тут нагороди, які від імені народу Польщі вручали його попередники?!

Не робіть цього! Це швидко перейде в наступні такого ж штибу «обміни». Почнете забирати й віддавати ордени – все швидко перекинеться на пам'ятники... а там і до блокування кордонів недалеко. Ми вже такі сценарії з польської сторони бачили... Кожний народ має право на своїх героїв.

При цьому, ми – сусіди з непростою історією, але зараз і в майбутньому народи України й Польщі в одному човні. У нас спільні вороги, й спільні партнери, і, вірю, спільне велике майбутнє. А політики приходять і йдуть. Добросусідство народів їм не зламати!

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Джерело
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Теги: скандал Анджей Дуда орден Польща Кароль Навроцький Володимир Зеленський конфлікт

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Валерій Чалий

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