Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат

Глава міністерства зазначила, що деякі пільги вже не працюють та непотрібні громадянам

На думку міністерки, надання послуг працює краще в довгостроковій перспективі

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Espreso» заявила, що краще створювати послуги для українців, а не платити їм на руки малі гроші.

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«Це дозволяє батькам відпочити, соціалізуватися, працевлаштуватися, підтягнути свій економічний рівень. В довгостроковій перспективі це працює краще», – підкреслила міністерка.

Жолнович нагадала, що в нашій країні існують два види соціальних виплат: постійна та тимчасова. Вона зазначила, виплати надають, якщо ситуація постійна, наприклад, коли людина втрачає здоров'я і потребує догляду чи підтримки, або тимчасова, коли у житті щось надзвичайне.

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«Зараз існує разова допомога та виплати впродовж трьох років. Але чи потрібно розтягувати ці дрібні виплати на три роки невеликими сумами? Чи не краще надати жінці муніципальну няню або розвинути мережу садочків, щоб мати скоріше могла повернутися на ринок праці?», – цікавиться глава Міністерства соцполітики.

Оксана Жолнович додала, що міністерство працює над єдиним Соціальним кодексом, щоб зібрати всі виплати з різних законів в один документ. Вона повідомила, що деякі з пільг не працюють і непотрібні, наприклад, позачергове право на становлення стаціонарного телефону.

Нагадаємо, соціальні виплати в Україні прив'язані до прожиткового мінімуму, який відповідно до закладеного нового бюджету, буде зростати. У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 грн, а разом із ним повинні вирости соціальні виплати.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.