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Хто буде в новому Кабміні? Останні приготування

Павло Вуєць
glavcom.ua
Павло Вуєць
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Хто буде в новому Кабміні? Останні приготування
Офіс президента складає пазл майбутнього уряду. Головна інтрига – майбутнє Михайла Федорова
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Юлія Свириденко пішла. 15 липня Банкова представить новий склад уряду

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністра. У середу зранку та ввечері мають відбутися засідання фракції «Слуги народу», де нардепам презентують склад нового Кабміну – як його бачить Офіс президента.

Очікується, що до парламентарів завітає президент Володимир Зеленський, який повернеться з Франції. Четвер, 16 липня, має стати ударним днем голосування за представлених кандидатів.

У вівторок Юлія Свириденко попрощалася з депутатами
У вівторок Юлія Свириденко попрощалася з депутатами
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

З неділі, коли стало відомо про відставку Юлії Свириденко і її уряду, в чутках щодо того, хто з міністрів залишиться, а з ким розпрощаються, нестачі не було.

Відносна визначеність, здається, є лише з кандидатурою прем’єра – ним має стати нинішній голова НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Натомість одна з найбільших інтриг: чи залишиться в уряді, і в якому статусі, міністр оборони Михайло Федоров.

Михайло Федоров за нетривалий час на чолі Міноборони нажив собі купу недоброзичливців
Михайло Федоров за нетривалий час на чолі Міноборони нажив собі купу недоброзичливців
фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Над фаворитом президента, який перебуває в Кабміні в різних іпостасях з 2019 року, згустилися хмари: його реформаторські ініціативи сприймає в багнети військове керівництво, він не користується великою популярністю в депутатському корпусі плюс у Федорова триває відвертий конфлікт з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. За іронією долі, саме Клименка, з яким Володимир Зеленський мав у неділю окрему розмову, пророкують на місце Федорова в Міноборони. У такому разі місце керівника МВС може зайняти голова Національної поліції Іван Вигівський.

Консультації досі тривають, і який саме список нових-старих міністрів вийде з надр Банкової точно наразі не можуть спрогнозувати навіть народні депутати, які, власне, і мають формувати Кабмін. Втім до особливостей парламентсько-президентської республіки в українській версії всі давно звикли, хоча на Банковій розуміють ризики – нардепи під час затвердження конкретних міністрів можуть проявити норов.

Хто залишається

Скоріш за все, залишаться в новому Кабміні перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, який наразі тимчасово очолює уряд, віцепрем’єр з питань гуманітарної політики – міністр культури Тетяна Бережна, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр соціальної політики Денис Улютін. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планується знову розділити: економікою та довкіллям лишиться займатися Олексій Соболєв, а міністерство сільського господарства очолить його заступник Тарас Висоцький.

На Міністерство юстиції, в якому немає керівника з листопада минулого року після відставки Германа Галущенка, планують, нарешті, відправити голову парламентського комітету з питань правової політики Дениса Маслова. Маслов є своїм для депутатського корпусу, тож його висування є своєрідним реверансом перед парламентарями. Про те, що кандидатуру Маслова узгоджено на Мін’юст, ще в січні офіційно повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Але раптом з’ясувалося, що у «слуг» немає достойної заміни йому в комітеті, і до затвердження нового міністра справа так і не дійшла. Що змінилося з тих пір та як буде вирішуватися питання з головуванням в комітеті – поки невідомо. Кілька його членів в спілкуванні з «Главкомом» запевнили, що реальної кандидатури на заміну Маслову досі нема.

Голова комітету з правової політики Денис Маслов може нарешті зайняти порожню з листопада минулого року вакансію міністра юстиції
Голова комітету з правової політики Денис Маслов може нарешті зайняти порожню з листопада минулого року вакансію міністра юстиції
фото: facebook.com/maslov.denys

Група ризику

Майже напевно не збереже місце в новому Кабміні міністр освіти і науки Оксен Лісовий, питання щодо відставки якого раніше неодноразово підіймалося через повільну реформу вищої освіти, незадовільну підготовку учбових закладів до блекаутів та хронічне недофінансування галузі. Замінити Лісового може його нинішній заступник – колишній ректор Маріупольського державного університету, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня Микола Трофименко.

Міністра освіти та науки Оксена Лісового, якого давно відправляють у відставку, може замінити його заступник Микола Трофименко
Міністра освіти та науки Оксена Лісового, якого давно відправляють у відставку, може замінити його заступник Микола Трофименко
фото: facebook.com/mykola.trofymenko

На вихід майже зі стовідсотковою вірогідністю, як це прогнозував «Главком» ще наприкінці минулого року, піде і віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба. Тим самим завершиться процес очищення уряду від людей опального ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. Обговорюється варіант розділення і цього міністерства: на Міністерство регіональної політики та Міністерство інфраструктури. Основний кандидат на Мінрегіон – «апологет децентралізації» нардеп Віталій Безгін, якого вже не вперше «саджають» на місце Кулеби. На Мінінфраструктури розглядається кандидатури голів обладміністрацій (фаворитом наразі є голова Запорізької ОВА, ексмер Мелітополя Іван Федоров, який отримував з рук президента орден «За мужність» ІІІ ступеня).

Один з президентських фаворитів голова Запорізької ОВА Іван Федоров – кандидат на посаду глави Міністерства інфраструктури
Один з президентських фаворитів голова Запорізької ОВА Іван Федоров – кандидат на посаду глави Міністерства інфраструктури
фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol

Перевантаження може очікувати й міжнародний блок. Як стверджують джерела «Главкома» в Офісі президента, станом на сьогодні доля міністра закордонних справ Андрія Сибіги та віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки теж під питанням. Останнього має замінити представник України при ЄС з 2021 року Всеволод Ченцов.

Як стверджують джерела «Главкома», відбудеться рокіровка – Качка поїде на місце Ченцова. Щодо заміни Сибіги, частіше за інші називають прізвище його гострого на язик першого заступника Сергія Кислиці.

Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка та представник України при ЄС Всеволод Ченцов можуть помінятися посадами
Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка та представник України при ЄС Всеволод Ченцов можуть помінятися посадами
фото: facebook.com/taras.kachka

Не виключені зміни і у Міністерстві у справах ветеранів, яке наразі очолює ексзаступниця міністра оборони Наталія Калмикова. 

У Міністерстві цифрової трансформації, як і в Мін’юсті, наразі немає повноцінного міністра, а його обов’язки виконує соратник Михайла Федорова Олександр Борняков. Доля Мінцифри напряму залежить від подальшого працевлаштування ідеолога цього відомства Федорова. Про те, що крісло під міністром оборони реально хитається, свідчить неабияка активізація його численної групи підтримки в соцмережах. Вельми показовий пост написав радник міністра Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Коли ти руйнуєш будь-яку корупційну схему, за нею завжди стоїть чиєсь «ім’я». Саме це «ім’я» втрачає гроші, іноді величезні суми. Звісно, «ім’я» зробить усе, щоб не зазнати втрат і усунути причину». 

Жодних імен соратник Федорова не називає, але дуже схоже, що такі емоційні висловлювання пов’язані якраз з нервовою обстановкою, спричиненою ймовірною відставкою міністра. І навіть якщо президент знову внесе кандидатуру Федорова на очільника міністерства, її можуть збити вже руками нардепів – недоброзичливців у Верховній Раді у міністра оборони вистачає. І йдеться не тільки про голову фінансового комітету Данила Гетманцева, який давно веде свій особистий «хрестовий похід» проти Федорова.

Остаточний кадровий розклад, який начаклують в Офісі президента, народні депутати очікують побачити у середу. «Ключове питання – це Міноборони, – прогнозує співрозмовник «Главкома» в монобільшості. – Від нього вже залежатиме решта».

Павло Вуєць, «Главком»

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Теги: Кабмін Верховна Рада кадрові зміни Володимир Зеленський Михайло Федоров Офіс президента Сергій Корецький

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