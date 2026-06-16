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Скільки коштуватиме долар та яка буде мінімалка? Прогноз уряду до 2029 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Скільки коштуватиме долар та яка буде мінімалка? Прогноз уряду до 2029 року
У разі завершення активних бойових дій уже у 2026 році уряд прогнозує прискорення економічного зростання
фото: glavcom.ua

На кінець 2029 року курс очікується на рівні 51,5 грн за долар

Уряд представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає два сценарії розвитку країни – у разі завершення війни та у разі продовження бойових дій, пише «Главком»

Документ на засіданні Ради коаліції представив міністр фінансів Сергій Марченко. Зустріч відбулася за участю прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та членів уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи нардепки Ольги Василевської-Смаглюк.

Яким бачать курс долара

У базовому сценарії, який передбачає завершення війни, уряд прогнозує інфляцію на рівні 8,9% у 2027 році, а курс долара на кінець року – 48,3 грн.

Водночас навіть за оптимістичного сценарію закладається поступове послаблення гривні. Середньорічний курс долара має зрости з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. На кінець 2029 року курс очікується на рівні 51,5 грн за долар.

Зростання мінімальної зарплати та соцстандартів

Одним із пріоритетів бюджетної політики визначено підвищення соціальних стандартів.

Мінімальна заробітна плата має зрости:

  • у 2027 році – на 10,4%;
  • у 2028 році – на 8,7%;
  • у 2029 році – на 7,1%.

Таким чином, за три роки її розмір збільшиться майже на 29% – з нинішніх 8647 грн до понад 11 тис. грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб також планують підвищувати:

  • у 2027 році – на 10,9%;
  • у 2028 році – на 8,9%;
  • у 2029 році – на 7,1%.

Держборг та міжнародна допомога

Уряд прогнозує подальше збільшення державного боргу. На кінець 2026 року він становитиме 106,1% ВВП, а у 2027 році – 113% ВВП.

Потреба України в міжнародному фінансуванні у 2027 році оцінюється у 2,134 трлн грн.

Йдеться про підтримку від країн G7, Європейського Союзу, Світового банку, Великої Британії та МВФ, а також про кошти, що надходитимуть за механізмами із використанням заморожених російських активів.

Дефіцит бюджету та видатки
За умови покращення безпекової ситуації уряд розраховує на поступове скорочення бюджетного дефіциту:

  • 18,5% ВВП у 2026 році;
  • 17,7% ВВП у 2027 році;
  • 11,1% ВВП у 2028 році;
  • 5,5% ВВП у 2029 році.

Видатки державного бюджету, за прогнозом, досягнуть піку у 2027 році – 5,05 трлн грн, після чого почнуть знижуватися:

  • 4,77 трлн грн у 2026 році;
  • 5,05 трлн грн у 2027 році;
  • 4,87 трлн грн у 2028 році;
  • 4,55 трлн грн у 2029 році.

Що буде з виплатами військовим

Юлія Свириденко повідомила, що уряд планує продовжити у 2027 році щомісячну доплату в 10 тис. грн. ля тилових фахівців у Збройних силах.

Прогноз для економіки

У разі завершення активних бойових дій уже у 2026 році уряд прогнозує прискорення економічного зростання.

Реальний ВВП має зрости:

  • у 2027 році – на 4,5%;
  • у 2028 році – на 5,3%;
  • у 2029 році – на 6,7%.

Номінальний ВВП за цей період може збільшитися з 10,1 трлн грн у 2026 році до майже 15 трлн грн у 2029 році.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки. 

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Теги: економіка ВВП Кабмін гроші інфляція

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