Канцелярія Навроцького пояснила, чому орден Білого орла залишився у друга Путіна

У Навроцького пояснили, чому Муссоліні та Шредера не позбавили польського ордена

У Варшаві заявили, що колишній канцлер Німеччини не завдавав Польщі такої образи, як, на їхню думку, зробив президент України

Канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького відреагувала на критику рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого орла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністерки канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.

Пояснення щодо Шредера та історичних постатей

Міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак пояснила, чому нагорода досі залишається у колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого часто називають одним із найближчих західних партнерів Кремля. За словами посадовиці, Польща не відкликає державні нагороди посмертно, тому орден Білого орла залишається у таких історичних постатей, як Беніто Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ.

Водночас Єнджак пояснила, чому нагороду не забрали у Герхарда Шредера, попри його багаторічні зв’язки з Росією. «Перші двоє вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі», – заявила посадовиця.

Міністерка також додала: «За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь «героїв СС».

У канцелярії польського президента також звернули увагу, що під час отримання ордена Володимир Зеленський не висловлював претензій щодо того, що цією ж нагородою були відзначені інші суперечливі історичні постаті. «І він додає образу до образи, повертаючи її поштовою службою», – сказала Єнджак.

Позиція Варшави щодо рішення Навроцького

Представниця канцелярії сказала, що причина рішення Навроцького полягає у тому, що український лідер нібито образив поляків, які протягом останніх років активно підтримували Україну.

«У корені питання – те, що український лідер умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті», – наголосила вона.

Водночас у Варшаві запевнили, що попри конфлікт продовжують підтримувати Україну. «Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе», – підсумувала Агнешка Єнджак.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».