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Зеленський розповів про 40-денну операцію впливу на Росію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський розповів про 40-денну операцію впливу на Росію
Зеленський та Хмара обговорили виклики у внутрішній безпеці України
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Центр спецоперацій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта

Президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

Зеленський доповідь керівника СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

«Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни», – заявив президент.

Український лідер наголосив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. За його словами, Центр спецоперацій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта.

Окремо Зеленський та Хмара обговорили виклики у внутрішній безпеці України.

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та подякував йому за оперативну роботу з ліквідації наслідків російського удару по Лаврі.

Крім того, президент заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. СЗР здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Окремо на території Білорусі зафіксовано заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

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Теги: Євген Хмара СБУ Володимир Зеленський СБУ росія

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