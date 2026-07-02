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Зеленський після масованого удару пояснив, що може зупинити атаки РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський після масованого удару пояснив, що може зупинити атаки РФ
За даними президента, 13 людей загинули від російського удару
фото: ДСНС Києва

Президент: Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання

У Києві триває ліквідація наслідків атаки РФ: рятувальники розбирають завали, шукають людей, надають допомогу. У місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

Також, за словами глави держави, руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

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«Станом на зараз відомо, що 13 людей, на жаль, загинули від цього російського удару. Мої співчуття рідним і близьким. Ще більше 90 людей були поранені. Кожному, хто цього потребує, надається вся необхідна допомога. Пʼятеро постраждалих на Харківщині, серед них дитина, та двоє на Київщині, де так само удари були по цивільній інфраструктурі. Били росіяни цієї ночі і по Сумщині, Дніпровщині, Запоріжжі та Черкасах», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що загалом цієї ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет різних типів, майже половина з яких балістичні, і майже 500 ударних дронів, в тому числі реактивні «шахеди». Основний удар – Київ.

«Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання. Важливо, щоб були внески у програму PURL: це те, що прямо працює на порятунок людей. Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. І особливо важливо, щоб рухались до реалізації наші домовленості про виробництво антибалістики. Дуже розраховуємо і на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на «петріоти» та іншої спільної роботи: це те, що може зупинити війну та подібні удари», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo.

Зауважимо, що у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.

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Теги: Київ війна Володимир Зеленський

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