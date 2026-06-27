Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)
Питання про місце України у світі стало однією з ключових тем дискусії
Майбутнє України та її місце у світі залежать лише від самих українців. Щоб користуватися повагою на міжнародній арені, держава має стати сильним і конкурентоспроможним гравцем. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії.
Питання про місце України у світі стало однією з ключових тем дискусії з молоддю.
«Відповідь проста й складна водночас: це залежить тільки від нас. Не треба чекати, поки хтось нас умовить чи підштовхне, а чітко задати свою мету: сильна конкурентоспроможна держава. Якщо ми як країна та нація хочемо поваги, то маємо бути сильним гравцем. Світ не любить слабких – поважають і рахуються лише з тими, хто має силу й волю її застосувати», – наголосив він.
Окрему увагу під час зустрічі приділили майбутнім відносинам України із сусідніми державами. На думку Буданова, варто послідовно відстоювати власні національні інтереси.
Також керівник Офісу президента висловився про місце України у світі після завершення війни. Він підкреслив, що сильна держава потрібна насамперед самим українцям.
«Маємо чітко усвідомлювати: сильна Україна потрібна тільки нам. Для всіх інших ми будемо конкурентами. І це природно – так влаштований дорослий світ. Майбутнє не приходить саме. Ми його створюємо просто зараз», – зазначив Буданов.
За його словами, саме спілкування зі студентами показує, що українська молодь уже сьогодні думає про майбутнє держави, а запитання, які вона ставить, свідчать про запит на справжню візію розвитку країни.
Раніше під час зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics Кирило Буданов заявляв, що єдиний шлях розвитку України – нова індустріалізація та розвиток технологій.
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