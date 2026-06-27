Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)

Буданов подякував Києво-Могилянській академії, її президенту Сергію Квіту та студентам за зустріч і дискусію

Питання про місце України у світі стало однією з ключових тем дискусії

Майбутнє України та її місце у світі залежать лише від самих українців. Щоб користуватися повагою на міжнародній арені, держава має стати сильним і конкурентоспроможним гравцем. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії.

Питання про місце України у світі стало однією з ключових тем дискусії з молоддю.

«Відповідь проста й складна водночас: це залежить тільки від нас. Не треба чекати, поки хтось нас умовить чи підштовхне, а чітко задати свою мету: сильна конкурентоспроможна держава. Якщо ми як країна та нація хочемо поваги, то маємо бути сильним гравцем. Світ не любить слабких – поважають і рахуються лише з тими, хто має силу й волю її застосувати», – наголосив він.

Окрему увагу під час зустрічі приділили майбутнім відносинам України із сусідніми державами. На думку Буданова, варто послідовно відстоювати власні національні інтереси.

4 фото На весь екран







Також керівник Офісу президента висловився про місце України у світі після завершення війни. Він підкреслив, що сильна держава потрібна насамперед самим українцям.

«Маємо чітко усвідомлювати: сильна Україна потрібна тільки нам. Для всіх інших ми будемо конкурентами. І це природно – так влаштований дорослий світ. Майбутнє не приходить саме. Ми його створюємо просто зараз», – зазначив Буданов.

За його словами, саме спілкування зі студентами показує, що українська молодь уже сьогодні думає про майбутнє держави, а запитання, які вона ставить, свідчать про запит на справжню візію розвитку країни.

Раніше під час зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics Кирило Буданов заявляв, що єдиний шлях розвитку України – нова індустріалізація та розвиток технологій.