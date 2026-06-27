Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)
Буданов подякував Києво-Могилянській академії, її президенту Сергію Квіту та студентам за зустріч і дискусію
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Питання про місце України у світі стало однією з ключових тем дискусії

Майбутнє України та її місце у світі залежать лише від самих українців. Щоб користуватися повагою на міжнародній арені, держава має стати сильним і конкурентоспроможним гравцем. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії.

Питання про місце України у світі стало однією з ключових тем дискусії з молоддю.

«Відповідь проста й складна водночас: це залежить тільки від нас. Не треба чекати, поки хтось нас умовить чи підштовхне, а чітко задати свою мету: сильна конкурентоспроможна держава. Якщо ми як країна та нація хочемо поваги, то маємо бути сильним гравцем. Світ не любить слабких – поважають і рахуються лише з тими, хто має силу й волю її застосувати», – наголосив він.

Окрему увагу під час зустрічі приділили майбутнім відносинам України із сусідніми державами. На думку Буданова, варто послідовно відстоювати власні національні інтереси.

4 фото
На весь екран

Також керівник Офісу президента висловився про місце України у світі після завершення війни. Він підкреслив, що сильна держава потрібна насамперед самим українцям.

«Маємо чітко усвідомлювати: сильна Україна потрібна тільки нам. Для всіх інших ми будемо конкурентами. І це природно – так влаштований дорослий світ. Майбутнє не приходить саме. Ми його створюємо просто зараз», – зазначив Буданов.

За його словами, саме спілкування зі студентами показує, що українська молодь уже сьогодні думає про майбутнє держави, а запитання, які вона ставить, свідчать про запит на справжню візію розвитку країни.

Раніше під час зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics Кирило Буданов заявляв, що єдиний шлях розвитку України – нова індустріалізація та розвиток технологій.

Читайте також:

Теги: молодь Кирило Буданов студенти Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов подякував кожному українському татові, який виховує, навчає, підтримує своїх дітей, працює та бореться за їхнє майбутнє
Буданов оприлюднив емоційне звернення до Дня батька
21 червня, 16:30
Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла ввечері 19 червня
Навроцький пояснив, чому вирішив позбавити Зеленського ордена
20 червня, 18:57
Жовква відмовився від польського ордена
Заступник керівника Офісу президента повернув польську відзнаку
20 червня, 12:49
Кількість зареєстрованих на острові дронів перевищила 39 тисяч
Тайвань переймає досвід України й навчає громадян керувати дронами
19 червня, 03:07
Президент Бразилії зазначив, що підтримує досягнення миру в Україні
Зеленський розповів президенту Бразилії про реальне ставлення росіян до війни
17 червня, 19:39
Зеленський, Кошта та фон дер Ляєн під час зустрічі на полях саміту G7 у Франції
Зеленський і лідери ЄС домовилися про наступні кроки євроінтеграції
17 червня, 03:05
Чому Буданов раптово прибув до Польщі? Місцеві ЗМІ оприлюднили деталі
Чому Буданов раптово прибув до Польщі? Місцеві ЗМІ оприлюднили деталі
5 червня, 21:03
Фредеріксен упевнена: те, що стримує Росію зараз – це втрати на полях України
Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча
31 травня, 07:55
Глухий кут на фронті та зменшення охочих воювати поставили Путіна перед важким вибором: оголошувати загальну мобілізацію чи вигадувати нові методи залучення росіян до війни
«Ложка вже по дну шкребе». Що відбувається з мобілізацією в Росії
28 травня, 15:50

Події в Україні

ЗСУ зруйнували автомобільний міст до окупованого Криму (фото)
ЗСУ зруйнували автомобільний міст до окупованого Криму (фото)
Український МіГ-29 зазнав аварії на Полтавщині
Український МіГ-29 зазнав аварії на Полтавщині
Росія завдала серії ударів по газовій інфраструктурі України
Росія завдала серії ударів по газовій інфраструктурі України
Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)
Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)
Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду
Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду
Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання
Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua