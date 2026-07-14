Рада підтримала відставку Свириденко. Як голосували нардепи

Свириденко після голосування подякувала усім за підтримку

Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

«За» проголосувало 258 народних депутатів.

Свириденко після голосування подякувала усім за підтримку. «Дякую всім за підтримку. За честь було працювати для України!», – наголосила вона.

Скільки нардепів підтримали рішення (по фракціях):

«Слуга народу» – 169;

Європейська солідарність – 19;

Депутатська група «Платформа за життя та мир» – 14;

Позафракційні – 10;

Депутатська група «Довіра» – 16;

«Голос» – вісім;

Депутатська група «Партія «За майбутнє» – 11;

Депутатська група «Відновлення України» – 11.

Хто голосував проти:

Людмила Буймістер (позафракційна).

Напередодні, 12 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне оновлення Кабінету міністрів. За його словами, кадрові рішення пов'язані зі зміною політичної стратегії держави.

Водночас глава держави запропонував Юлії Свириденко залишитися в його команді. За словами президента, вона може очолити «новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером». Про яку саме посаду йдеться, Зеленський не уточнив.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Також поширилась інформація, що Юлія Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.