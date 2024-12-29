Румунія визначилися з датою повторних виборів президента

Президентські вибори 2025 року будуть повторені після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів, організований наприкінці листопада

Румунія оголосила дати проведення двох турів президентських виборів. Про це повідомляє Digi24.

Так, на суботньому засіданні урядова коаліція визначила дату виборів президента країни. За даними агентства, вони відбудуться 23 березня (перший тур), та 6 квітня (тур другий) наступного року.

Проєвропейська коаліція, сформована PSD-PNL-UDMR, вже публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску як спільного кандидата. Серед інших кандидатів – Елена Ласконі (USR), Нікушор Дан (незалежний), Калін Джорджеску (незалежний) і Даніель Фунеріу (незалежний).

Зазначимо, президентські вибори 2025 року будуть повторені після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів, організований наприкінці листопада.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня. У другому турі за президентське крісло змагатимуться Калін Джорджеску і Елена Ласконі.