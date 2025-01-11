Чому падає підтримка України у світі? Історик дорікнув біженцям, що досі не відмовилися від російської мови

За словами Грицака, кожна країна зараз закривається від імміграції

Ярослав Грицак: «Поляки кажуть: ми їм допомагаємо, але вони далі розмовляють російською мовою»

Питання підтримки України що у США, що у Польщі – це, на жаль, питання політичної боротьби. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

«Важливу деталь маю зазначити щодо змученості у Польщі. Поляки змучилися імміграцією. Бо справедливо вважають, що такий надмір українців, які приїхали, забирає в них робочі місця, соціальне забезпечення. Окрім того, поляки кажуть, що українці, особливо ті, які російськомовні, є чужими їм за ментальністю. Мовляв, ми їм допомагаємо, але вони далі розмовляють російською мовою», – пояснив історик.

За словами Грицака, кожна країна зараз закривається від імміграції. Бо чує небезпеку. І на цій хвилі ростуть популісти. У Польщі це «Конфедерація», у США – республіканці і Трамп.

«Але що важливо для мене, ці старі партії, так звані партії-естеблішменти, вони проукраїнські майже усі. Слабші чи сильніші вони у різних країнах – то вже інше питання. Так що давайте не будемо страшитись наперед», – сказав Ярослав Грицак.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) до 19 жовтня 2026 року продовжили статус «тимчасово захищених осіб» для громадян України.

Нагадаємо, у Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні. Але при цьому, Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року – 1 110 600 осіб. На другому місці – Польща (976 205), на третьому – Чехія (369 610).

До слова, Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.