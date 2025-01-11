Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому падає підтримка України у світі? Історик дорікнув біженцям, що досі не відмовилися від російської мови

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому падає підтримка України у світі? Історик дорікнув біженцям, що досі не відмовилися від російської мови
За словами Грицака, кожна країна зараз закривається від імміграції
фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак: «Поляки кажуть: ми їм допомагаємо, але вони далі розмовляють російською мовою»

Питання підтримки України що у США, що у Польщі – це, на жаль, питання політичної боротьби. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

«Важливу деталь маю зазначити щодо змученості у Польщі. Поляки змучилися імміграцією. Бо справедливо вважають, що такий надмір українців, які приїхали, забирає в них робочі місця, соціальне забезпечення. Окрім того, поляки кажуть, що українці, особливо ті, які російськомовні, є чужими їм за ментальністю. Мовляв, ми їм допомагаємо, але вони далі розмовляють російською мовою», – пояснив історик.

За словами Грицака, кожна країна зараз закривається від імміграції. Бо чує небезпеку. І на цій хвилі ростуть популісти. У Польщі це «Конфедерація», у США – республіканці і Трамп.

«Але що важливо для мене, ці старі партії, так звані партії-естеблішменти, вони проукраїнські майже усі. Слабші чи сильніші вони у різних країнах – то вже інше питання. Так що давайте не будемо страшитись наперед», – сказав Ярослав Грицак.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) до 19 жовтня 2026 року продовжили статус «тимчасово захищених осіб» для громадян України.

Нагадаємо, у Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні. Але при цьому, Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року – 1 110 600 осіб. На другому місці – Польща (976 205), на третьому – Чехія (369 610).

До слова, Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Читайте також:

Теги: Польща партії українці Ярослав Грицак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів про програму «єПідтримка»
«Тисяча від Зеленського»: на що українці витрачають виплати
11 грудня, 2024, 21:38
Різдво 2024
Різдвяний стіл-2024: науковці вирахували страшну цифру української продуктової інфляції
14 грудня, 2024, 11:55
Івапн Мангус боровся із окупантами на Харківщині
Боровся із окупантами на Харківщині. Згадаймо Івана Мануса
15 грудня, 2024, 09:00
Залучення жінок до робіт в нічний час не допускається, за винятком, де це викликається особливою необхідністю
Де заборонено використовувати працю жінок: роз'яснення
17 грудня, 2024, 03:00
Володимир Зеленський та Дональд Туск домовилися про обмін візитами
Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі
17 грудня, 2024, 19:16
Раніше повідомлялося, що Польща готова збивати російські ракети
Польща підняла авіацію через російський обстріл України
25 грудня, 2024, 07:22
За останню добу кордон перетнули понад 150 тисяч осіб
Кордон перетнула рекордна кількість українців: що спричинило ажіотаж
22 грудня, 2024, 16:23
Мешканці деяких новобудов стикаються з неможливістю сплачувати за електроенергію за тарифами, встановленими державою для побутових споживачів
5 тис. грн у місяць за опалення у смарт-квартирі. Власники житла з електропаленням потрапили у пастку
26 грудня, 2024, 20:34
Віряни 1 січня відзначають свято Василя
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:00

Суспільство

Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
Чому падає підтримка України у світі? Історик дорікнув біженцям, що досі не відмовилися від російської мови
Чому падає підтримка України у світі? Історик дорікнув біженцям, що досі не відмовилися від російської мови
Офіцер ЗСУ розповів, як знайшов кохання на базі НАТО
Офіцер ЗСУ розповів, як знайшов кохання на базі НАТО
Українські воїни взяли в полон військових КНДР на Курщині
Українські воїни взяли в полон військових КНДР на Курщині
Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей
Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей
12 січня – Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
12 січня – Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
108K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
61K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9542
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують

Новини

На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Сьогодні, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua