«Майбутнє угорської молоді»: під будинком Орбана з'явилася дитяча труна (фото)

У такий спосіб активісти висловили протест проти тісних відносин угорського та російського урядів

У суботу, 22 липня, під приватний будинок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в місті Фелчут принесли дитячу труну з написом «Майбутнє угорської молоді». Цю акцію організував місцевий юрист і активіст Золтан Керестені.

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За його словами, в такий спосіб він висловив протест проти тісних відносин угорського та російського урядів. У дописі він нагадав, що в 1989 році під час повторного похорону угорського прем'єра Імре Надя, який очолював антикомуністичну революцію в 1956 році та якого стратили, Орбан сказав, що «комуністи, пов'язуючи долю Угорщини з Радянською Росією до 1990 року, взяли і заплямували майбутнє угорської молоді».

Активіст зазначив, що сьогодні угорський прем'єр зробив те саме, що й його попередники - пов'язав долю Угорщини з путінською, колишньою радянсько-російською державою.

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«Саме тому у нас спостерігається економічна криза, а угорська політична еліта збагачується з кожним днем. Висока інфляція зменшує покупчу спроможність зарплат, що призводить до погіршення життя громадян, а також впливає на низький рівень охорони здоров'я та освіти», - підкреслив Золтан Керестені.

Керестені закликав угорців об'єднатися та залучити всю політичну еліту до боротьби за соціальний мир у країні. За його словами, активна участь у громадському житті та політиці може сприяти позитивним змінам.

«Тільки коли угорці злагодяться та співпрацюватимуть один з одним, ми зможемо досягти успіху і покращення у всіх сферах життя», - додав активіст.

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Акція протесту відбулася у день, коли Орбан відвідував фестиваль Тушваньош. Керестені відмовився забрати дитячу труну з-під будинку Орбана. Через це до нього будуть застосовані штрафні санкції.

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Раніше повідомлялося, що Угорщина погрожує подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо вона не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

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