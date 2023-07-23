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«Майбутнє угорської молоді»: під будинком Орбана з'явилася дитяча труна (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Майбутнє угорської молоді»: під будинком Орбана з'явилася дитяча труна (фото)
Під приватний будинок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана принесли дитячу труну
фото: Facebook

У такий спосіб активісти висловили протест проти тісних відносин угорського та російського урядів

У суботу, 22 липня, під приватний будинок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в місті Фелчут принесли дитячу труну з написом «Майбутнє угорської молоді». Цю акцію організував місцевий юрист і активіст Золтан Керестені.

За його словами, в такий спосіб він висловив протест проти тісних відносин угорського та російського урядів. У дописі він нагадав, що в 1989 році під час повторного похорону угорського прем'єра Імре Надя, який очолював антикомуністичну революцію в 1956 році та якого стратили, Орбан сказав, що «комуністи, пов'язуючи долю Угорщини з Радянською Росією до 1990 року, взяли і заплямували майбутнє угорської молоді».

Активіст зазначив, що сьогодні угорський прем'єр зробив те саме, що й його попередники - пов'язав долю Угорщини з путінською, колишньою радянсько-російською державою.

«Саме тому у нас спостерігається економічна криза, а угорська політична еліта збагачується з кожним днем. Висока інфляція зменшує покупчу спроможність зарплат, що призводить до погіршення життя громадян, а також впливає на низький рівень охорони здоров'я та освіти», - підкреслив Золтан Керестені.

Керестені закликав угорців об'єднатися та залучити всю політичну еліту до боротьби за соціальний мир у країні. За його словами, активна участь у громадському житті та політиці може сприяти позитивним змінам.

«Тільки коли угорці злагодяться та співпрацюватимуть один з одним, ми зможемо досягти успіху і покращення у всіх сферах життя», - додав активіст.

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На весь екран

Акція протесту відбулася у день, коли Орбан відвідував фестиваль Тушваньош. Керестені відмовився забрати дитячу труну з-під будинку Орбана. Через це до нього будуть застосовані штрафні санкції.

Раніше повідомлялося, що Угорщина погрожує подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо вона не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни. 

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Теги: санкції протест Віктор Орбан Угорщина росія

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