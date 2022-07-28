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У Вухані знову оголошено локдаун

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 10:19 glavcom.ua
У Вухані знову оголошено локдаун
Жителі району Цзянся сидітимуть по домівках наступні три дні
фото ілюстративне

У місті виявили чотирьох носіїв вірусу без симптомів

У китайському Вухані (з якого почалася пандемія Covid-19) знову локдаун. Влада виявила чотирьох носіїв вірусу без симптомів і майже мільйон мешканців уханського передмістя тепер сидітимуть вдома найближчі три дні. Про це повідомляє «ВВС».

Спочатку під час тестування виявили двох безсимптомних хворих, а по ланцюжку контактів – ще двох хворих, також без симптомів.

Населення Вуханя – 12 мільйонів людей.

Зазначається, що Китай з початку пандемії веде політику гранично жорстких антиковідних заходів, які включають масове тестування, локдауни і сувору ізоляцію тих, що заразилися.

В результаті офіційна китайська статистика зареєструвала набагато менше смертей від Covid-19 «на душу населення», ніж в більшості країн світу, але при цьому часте закриття міст і районів важко переноситься людьми, фірмами і економікою в цілому.

Раніше Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.

Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

Читайте також: Covid-19. І знову здрастуйте!
Теги: епідемія Китай коронавірус

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