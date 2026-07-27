Поліція Вроцлава затримала нападників на українську пару

Затриманих підозрюють у жорстокому побитті українців через суперечку в черзі до каси

Марцін Кервінський: обидва підозрювані вже мали судимості

У понеділок, 27 липня, поліція Вроцлава затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на українську пару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника МВС Польщі Марціна Кервінського.

Кого затримали

«Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Вроцлавські поліцейські затримали двох чоловіків, підозрюваних в участі в жорстокому побитті громадян України. Чоловіки мали судимості», – написав Марцін Кервінський у соцмережі X.

У поліції Вроцлава уточнили, що затримані – 27-річний та 45-річний чоловіки, які й раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за різні злочини. Одного з підозрюваних затримали бійці антитерористичного підрозділу, коли той намагався виїхати з Вроцлава.

«Поліцейські продовжують інтенсивно працювати над справою, щоб з'ясувати всі обставини цього резонансного інциденту та затримати інших причетних. Ми не толеруємо насильства, яке загрожує життю і здоров'ю людини. Кожен, хто причетний до цього жорстокого нападу, відповідатиме згідно із законом», – йдеться у заяві поліції Вроцлава.

Що передувало затриманню

Постраждалі – 20-річна Анастасія та її 21-річний хлопець Максим – зазнали нападу 26 липня після того, як зробили зауваження групі чоловіків, що пройшли до каси одного з вроцлавських магазинів поза чергою. Спершу нападники ображали пару прямо в приміщенні, а на вулиці побили обох: дівчині наклали шви на розірване вухо, а хлопця били й копали навіть коли він уже лежав на землі, застосувавши також електрошокер.

Про подію повідомила у Threads Каріна Кіцай – мати постраждалої дівчини фото: Каріна Кіцай / Threads

Українське консульство у Вроцлаві вже звернулося до польської поліції з вимогою ретельного розслідування. Це вже не перший подібний випадок у місті: за тиждень до цього у Вроцлаві жорстоко побили 19-річного українця лише за те, що він розмовляв телефоном українською мовою.

Реакція України

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що ще одного причетного до нападу поліція Польщі продовжує розшукувати, і заявив, що Київ очікує притягнення до відповідальності всіх винних.

«Ми очікуємо повного, об'єктивного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин та мотивів вчинення злочину», – наголосив Андрій Сибіга.

Дипломат також закликав польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке, за його словами, зрештою перетворюється на напади на вулицях.

«Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, мер Вроцлава Яцек Сутрик уже відреагував на серію нападів на українців у місті, назвавши їх тривожним сигналом, і поклав окрему відповідальність за розпалювання ворожнечі на публічних діячів з агресивною риторикою.