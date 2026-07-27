Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поліція Вроцлава затримала нападників на українську пару

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Поліція Вроцлава затримала нападників на українську пару
Затриманих підозрюють у жорстокому побитті українців через суперечку в черзі до каси
фото: X/Marcin Kierwiński

Марцін Кервінський: обидва підозрювані вже мали судимості

У понеділок, 27 липня, поліція Вроцлава затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на українську пару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника МВС Польщі Марціна Кервінського.

Кого затримали

«Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Вроцлавські поліцейські затримали двох чоловіків, підозрюваних в участі в жорстокому побитті громадян України. Чоловіки мали судимості», – написав Марцін Кервінський у соцмережі X.

У поліції Вроцлава уточнили, що затримані – 27-річний та 45-річний чоловіки, які й раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за різні злочини. Одного з підозрюваних затримали бійці антитерористичного підрозділу, коли той намагався виїхати з Вроцлава.

«Поліцейські продовжують інтенсивно працювати над справою, щоб з'ясувати всі обставини цього резонансного інциденту та затримати інших причетних. Ми не толеруємо насильства, яке загрожує життю і здоров'ю людини. Кожен, хто причетний до цього жорстокого нападу, відповідатиме згідно із законом», – йдеться у заяві поліції Вроцлава.

Що передувало затриманню

Постраждалі – 20-річна Анастасія та її 21-річний хлопець Максим – зазнали нападу 26 липня після того, як зробили зауваження групі чоловіків, що пройшли до каси одного з вроцлавських магазинів поза чергою. Спершу нападники ображали пару прямо в приміщенні, а на вулиці побили обох: дівчині наклали шви на розірване вухо, а хлопця били й копали навіть коли він уже лежав на землі, застосувавши також електрошокер.

Про подію повідомила у Threads Каріна Кіцай – мати постраждалої дівчини
Про подію повідомила у Threads Каріна Кіцай – мати постраждалої дівчини
фото: Каріна Кіцай / Threads

Українське консульство у Вроцлаві вже звернулося до польської поліції з вимогою ретельного розслідування. Це вже не перший подібний випадок у місті: за тиждень до цього у Вроцлаві жорстоко побили 19-річного українця лише за те, що він розмовляв телефоном українською мовою.

Реакція України

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що ще одного причетного до нападу поліція Польщі продовжує розшукувати, і заявив, що Київ очікує притягнення до відповідальності всіх винних.

«Ми очікуємо повного, об'єктивного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин та мотивів вчинення злочину», – наголосив Андрій Сибіга.

Дипломат також закликав польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке, за його словами, зрештою перетворюється на напади на вулицях.

«Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, мер Вроцлава Яцек Сутрик уже відреагував на серію нападів на українців у місті, назвавши їх тривожним сигналом, і поклав окрему відповідальність за розпалювання ворожнечі на публічних діячів з агресивною риторикою.

Читайте також:

Теги: Польща розслідування Україна поліція Андрій Сибіга соцмережі українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Кремль штовхає Україну і Польщу до конфлікту
Росія розуміє: роз'єднати українців і поляків легше, ніж перемогти Україну
5 липня, 16:06
Емігрантка назвала ціни косметичних послуг у Вроцлаві
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
6 липня, 15:14
Причин розставання Бондар і Андрухович не розкривали
Відома пара письменників розлучилася після 22 років шлюбу
10 липня, 00:25
Експорт українських макаронів і кускусу за рік зріс на 129%
Україна завалила своїми макаронами п'ять країн
16 липня, 19:09
Польщу попередили про можливу збройну провокацію Росії
Польщі приготуватися. США попередили Варшаву про план Кремля
3 липня, 14:01
До появи українських Patriot Росія спробує завдати максимальних втрат
Росія отримала коротке «вікно можливостей». Аналітики ISW пояснили, що задумав Кремль
9 липня, 10:18
Місце перебування Станіслава Лучанова наразі всановлюють
Командир 155 бригади самовільно залишив місце служби, його бійців підозрюють у викраденні людей
11 липня, 18:25
Активістка звернула увагу на те, що незадовго до смерті Ліндсі Ґрем відвідав Україну
Сенатора США отруїла Росія? Соратниця Трампа закликала розслідувати смерть Ліндсі Грема
12 липня, 19:34
Під час бійки молодик завдав ножового поранення своєму опоненту, а також спричинив тілесні ушкодження двом його знайомим, які втрутилися у сутичку
На Микільсько-Слобідській сталася бійка з різаниною, усіх учасників інциденту госпіталізовано
Вчора, 11:19

Соціум

Поліція Вроцлава затримала нападників на українську пару
Поліція Вроцлава затримала нападників на українську пару
Трамп розкрив, що чекає на Іран у разі зриву переговорів
Трамп розкрив, що чекає на Іран у разі зриву переговорів
Британія передала Україні ліцензію на виробництво РЕБ Stone Cloak
Британія передала Україні ліцензію на виробництво РЕБ Stone Cloak
Війни в Україні та Ірані почали зливатися в один конфлікт – Financial Times
Війни в Україні та Ірані почали зливатися в один конфлікт – Financial Times
Помер автор скандальної анатомічної виставки людських тіл Хагенс
Помер автор скандальної анатомічної виставки людських тіл Хагенс
Україна збила рідкісний російський дрон-носій КАБів
Україна збила рідкісний російський дрон-носій КАБів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
140K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
132K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
118K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua