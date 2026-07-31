Поліція затримала молодика, який надсилав дев'ятирічній дівчинці інтимні фото в TikTok

Чоловік надсилав дитині власні оголені фото та схиляв дівчинку до обміну подібними зображеннями

На Київщині поліцейські повідомили про підозру 20-річному молодику, який через соцмережі вчиняв розпусні дії щодо дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За даними слідства, упродовж травня-липня поточного року фігурант спілкувався з дев'ятирічною мешканкою Броварів у застосунку TikTok. Чоловік надсилав дитині повідомлення сексуального характеру, власні оголені фото та схиляв дівчинку до обміну подібними зображеннями.

Дівчинка не підтримала таке спілкування, припинила відповідати на повідомлення та перервала будь-який контакт із чоловіком, розповівши про це матері, яка й звернулася до правоохоронців.

Зловмисника розшукали та затримали в Харкові, після чого доставили до Броварського районного управління поліції. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше на Білоцерківщині поліція затримала 29-річного шкільного вчителя, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо 14-річної дівчини. Правоохоронці встановили, що чоловік працював у навчальному закладі, де вчиться постраждала дівчинка. Фігурант увійшов у довіру до неповнолітньої, спілкувався з нею переважно вечорами та вночі, а також таємно приходив до неї додому, користуючись відсутністю дорослих.

До слова, на Вінниччині завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом. Йдеться про родину з Хмільницького району. Обвинувачений проживав однією сім’єю з цивільною дружиною та її двома дітьми – донькою і молодшим сином. Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск. Наприклад, погрожував вигнати з дому або створити нестерпні умови життя для сім'ї. Тож дівчина деякий час мовчала, допоки у березні зрозуміла, що вагітна.