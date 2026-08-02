Командир частини відправив підлеглих ремонтувати будинок і нарахував їм бойові: що вирішив суд

На суді обвинувачений заявив, що підлеглі ремонтували не його будинок, а техніку для фронту

На суді обвинувачений свою провину визнав частково

Вижницький районний суд Чернівецької області виніс вирок командиру військової частини, якого обвинувачували у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та пособництві в ухиленні від військової служби під час воєнного стану. Як інформує «Главком», про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, підполковник відправив двох військових із зони боїв у Вижницький район на Буковину – ремонтувати будинок, що належить його близькій родичці. Упродовж червня-жовтня 2023 року чоловіки офіційно вважались такими, що перебувають на Сході країни. При цьому щомісячно незаконно отримували грошове забезпечення та додаткові виплати.

На суді обвинувачений свою провину визнав частково. Він не заперечував, що відправив двох військовослужбовців на Вижниччину, однак вони там нічого не будували, а ремонтували техніку для фронту. Скільки часу чоловіки перебували за межами частини, підполковник не зауважив, а що у цей час вони отримували і заробітну плату, і премію – то це помилка, допущена через неуважність. Командир частини розповів, що й справді вів тоді будівництво, проте у нього працювала бригада робітників. Один із військових приходив, щоб проконсультувати будівельників, інший один раз привіз їм щебінь, за що отримав плату.

У мотивувальній частині вироку суд детально зупинився на особі обвинуваченого. Зазначається, що він продовжує проходити військову службу, має позитивні характеристики, виховує двох неповнолітніх дітей і неодноразово був відзначений державними та відомчими нагородами. Серед них – відзнака Президента України «За оборону України», ордени Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів, відзнака «За участь в антитерористичній операції», нагрудні знаки Міністерства оборони та Головнокомандувача ЗСУ, а також інші військові відзнаки. На момент ухвалення вироку командування вже подало його кандидатуру до нагородження орденом Богдана Хмельницького І ступеня.

Призначаючи покарання, суд врахував одразу чотири пом'якшувальні обставини: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, перерахування коштів на потреби Збройних сил України та безпосередню участь у бойових діях. Обтяжуючою обставиною визнали лише те, що злочин було вчинено за попередньою змовою групою осіб. Саме сукупність цих факторів, на думку суду, дала підстави застосувати статтю 69 Кримінального кодексу й призначити покарання нижче мінімальної межі, визначеної санкцією статті.

Водночас суд не погодився з обвинуваченням у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. У вироку зазначено, що сторона обвинувачення не довела наявності в діях військовослужбовця складу цих кримінальних правопорушень, тому за статтями 364 і 366 Кримінального кодексу його виправдали.

Таке рішення вплинуло й на розгляд цивільного позову прокуратури. Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони вимагала стягнути з військового понад 501 тисячу гривень збитків. Однак суд звернув увагу, що ця сума стосувалася саме тих епізодів, за якими обвинуваченого виправдали, тому позов залишили без розгляду.

У результаті командира частини було визнано винним лише у пособництві злочину, передбаченому частиною четвертою статті 409 Кримінального кодексу (ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці). За цей злочин суд призначив підполковнику два роки позбавлення волі, однак одразу замінив це покарання службовим обмеженням для військовослужбовців на той самий строк. Протягом двох років із його грошового забезпечення відраховуватимуть 20% у дохід держави.

Крім цього, суд скасував арешти, накладені під час досудового розслідування, та постановив повернути власникам вилучені мобільні телефони, відеореєстратор, службову документацію військових частин, фінансові документи та інші речові докази. Судові витрати на проведення експертиз покладено на державу.

Нагадаємо, Сокирянський районний суд Чернівецької області покарав військового ТЦК через недбале ставлення до служби.

Раніше Фортечний районний суд Кропивницького обрав запобіжні заходи двом військовослужбовцям полку «Скеля», яких підозрюють у незаконному утримуванні та побитті побратимів. Обвинуваченим призначили тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.