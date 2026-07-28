Керівника Держгеокадастру Львівщини затримано на хабарі у $30 тис. працівнику НАЗК

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції затримали начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

За даними слідства, посадовець намагався підкупити співробітника НАЗК, запропонувавши $30 тис. за позитивні результати моніторингу його способу життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАЗК.

За інформацією правоохоронців, моніторинг способу життя чиновника НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження.

фото: Офіс генпрокурора

У червні 2026 року керівник обласного Держгеокадастру почав шукати особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК. Під час зустрічі у Львові він запропонував $30 тис. за «потрібний» результат моніторингу. Щоб приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди написав ручкою на серветці.

Працівник НАЗК одразу повідомив про незаконну пропозицію керівництво агентства. Після цього правоохоронці задокументували дії посадовця. Згодом він призначив ще одну зустріч і прибув до Києва, де працівники ДБР затримали його під час передачі неправомірної вигоди.

фото: Офіс генпрокурора

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Місцеві ЗМІ повідомили, що затриманим є начальник Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький. Офіційно ДБР і НАЗК його ім'я не називають.

У 2022 році Кавецькому вже повідомляли про підозру у незаконному розпорядженні земельними ділянками. За даними ДБР, тоді йшлося про незаконну передачу комунальної землі на понад 113 млн грн, а також про надання у власність 30 земельних ділянок рекреаційного призначення, що, за версією слідства, завдало державі збитків на понад 3,8 млн грн.