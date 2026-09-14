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Захарова різко відреагувала на заяву Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Захарова різко відреагувала на заяву Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ
Марія Захарова прокоментувала слова глави МЗС Польщі
фото: МЗС РФ

Глава МЗС Польщі пообіцяв розгромити Росію набагато скоріше, ніж українці

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на заяву глави польського зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського про потенційний конфлікт РФ із НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Міністр закордонних справ Польщі Сікорський: «Якби Росія напала на Польщу, ми б дуже швидко здобули перемогу». Русофобія головного мозку», – заявила Захарова.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі прямого нападу Росії Польща та її союзники мали б значну перевагу над РФ і, за його оцінкою, змогли б досить швидко завдати їй серйозної поразки.

«Якби Росія напала на нас і ми діяли б без жодних обмежень, гадаю, ми б досить швидко її здолали. Ми маємо надзвичайну перевагу над Росією в повітряних силах. Йдеться, здається, про дві з половиною тисячі літаків», – заявив польський міністр.

Міністр наголосив, що така перевага, на його думку, зберігалася б навіть без безпосередньої участі США. «Якщо українці за пів року вивели з ладу половину російських нафтопереробних потужностей, то ми могли б зробити це за шість тижнів і знищити решту», – заявив він.

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Теги: росія Польща НАТО

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