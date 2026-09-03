«Треба потерпіти»: Мінтранс РФ попередив про збої в аеропортах

Раніше цього літа масштабні збої вже фіксувалися в московських аеропортах

Міністр транспорту РФ водночас визнав, що ситуація із забезпеченням авіакомпаній пальним не є ідеальною

Андрій Нікітін, міністр транспорту Росії, закликав громадян країни бути готовими до періодичних обмежень у роботі аеропортів через атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times та Reuters.

Росія визнає ризик перебоїв у роботі аеропортів

Нікітін заявив, що російські пасажири мають бути готовими до тимчасових закриттів аеропортів. За його словами, влада працює над заходами безпеки та координує дії з міністерством оборони РФ і Росгвардією.

Глава Мінтрансу РФ запевнив, що влада не допустить тривалих або значних перебоїв у роботі цивільної авіації. Водночас він визнав, що періодичні обмеження можуть залишатися проблемою найближчими роками.

«Але ми однозначно впораємося з цим найближчими роками», – сказав Нікітін.

За даними Reuters, заяви російського міністра пролунали на тлі суттєвих перебоїв у московських аеропортах 2 вересня. За інформацією Flightradar24, у «Шереметьєво» було затримано 235 рейсів і скасовано 21, а у «Внуково» – затримано 94 та скасовано 22 рейси.

Раніше цього літа масштабні збої вже фіксувалися в московських аеропортах. 18 червня було затримано або скасовано 527 рейсів. За даними Асоціації туроператорів Росії, проблеми з перельотами тоді торкнулися близько 8 тис. туристів. 24 липня було затримано 120 рейсів.

Російський уряд також заговорив про проблеми з авіапальним

Окремо міністр транспорту РФ визнав, що ситуація із забезпеченням авіакомпаній пальним не є ідеальною. Він заявив, що запаси авіаційного гасу своєчасно надходять до аеропортів, а проблеми з постачанням влада намагається вирішувати спільно з міністерством енергетики.

«Складнощі є і можуть бути», – зазначив Нікітін, додавши, що авіакомпанії пальним забезпечені.

Російський уряд із 1 червня запровадив тимчасову заборону на експорт авіаційного гасу. Обмеження мають діяти до 30 листопада. Про ситуацію з авіапальним Нікітін говорив 2 вересня на Східному економічному форумі.

Україна попередила ІКАО про небезпеку польотів над РФ

На тлі заяв російського міністра Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), що повітряний простір Росії небезпечний для цивільної авіації через посилення військової активності.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він повідомив, що Київ також закликав авіакомпанії та уряди інших держав уникати польотів над територією РФ і вживати необхідних заходів безпеки.

«Ми наполегливо закликаємо всіх уникати його», – написав Сибіга у соцмережі X.

скрин: Андрій Сибіга / Х

Україна звернулася до ІКАО після попередження президента Володимира Зеленського про зростання небезпеки польотів над Росією. Окремо Київ закликав організацію сприяти забороні цивільних польотів у російському повітряному просторі. ІКАО заявила про підвищення ризиків для цивільних літаків у зонах конфліктів.

Росавіація у відповідь заявила, що українські документи та звернення до міжнародних авіаційних організацій нібито не мають юридичної сили. Російське відомство також запевняло, що аеропорти країни продовжують працювати та обслуговувати рейси іноземних перевізників.

У ніч на 3 вересня Москва знову повідомила про атаку дронів

У ніч на 3 вересня мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО міністерства оборони РФ знищили десять безпілотників, які летіли у напрямку столиці. За його словами, фахівці екстрених служб працювали на місцях падіння уламків.

Водночас московські аеропорти продовжили зазнавати обмежень. За даними Flightradar24, наведені Reuters показники за 2 вересня становили 21 скасований і 235 затриманих рейсів у «Шереметьєво», а також 22 скасовані та 94 затримані у «Внуково». Російські аеропорти фактично зіткнулися з перебоями, про які Нікітін закликав пасажирів бути готовими й надалі.

Раніше авіакомпанії вже почали змінювати розклад рейсів до Росії. Зокрема, турецький перевізник Pegasus скасовував частину рейсів, а flydubai попереджав про можливі затримки та перенаправлення літаків.

Нагадаємо, у червні всі московські аеропорти одночасно зупиняли роботу через атаку дронів. 18 червня Росавіація тимчасово обмежила приймання та відправлення рейсів у «Шереметьєво», «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковському».