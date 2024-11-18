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Британія успішно випробувала крилату ракету Spear з дальністю до 100 км

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Британія успішно випробувала крилату ракету Spear з дальністю до 100 км
Ракети Spear мають намір поставити на винищувачі-бомбардувальники F-35, які зможуть діяти з авіабаз або авіаносців типу «Королева Єлизавета»
фото: пресслужба Міноборони Британії

Заступник міністра оборони Британії Люк Поллард: «Літаки F-35 зможуть нести відразу вісім ракет Spear»

Пілоти Королівських військово-повітряних сил Британії  і Королівського флоту отримають на озброєння нову передову крилату ракету після першого успішного випробування керованої ракети Spear. Про це повідомила пресслужба Міноборони Британії. 

У пресрелізі відомства йдеться, що Spear – це мала крилата ракета нового покоління з турбореактивним двигуном, яка успішно пройшла випробування після того, як її запустили з винищувача Eurofighter Typhoon від компанії BAE Systems на полігоні Відсель у Швеції.

У відомстві зазначили, що ракету можна буде використовувати проти систем ППО, кораблів, танків, укріплених будівель, машин, що швидко рухаються. Ракети Spear мають намір поставити на винищувачі-бомбардувальники F-35, які зможуть діяти з авіабаз або авіаносців типу «Королева Єлизавета».

«Літаки F-35 зможуть нести відразу вісім ракет Spear», – додав заступник міністра оборони Британії Люк Поллард.

Ці випробування стали першими для ракети Spear 3, під час яких було здійснено повністю контрольований та запрограмований запуск з ураженням наземної цілі у вигляді танка Т-72М1.

«Через це інтеграційні роботи та прийняття ракети на озброєння були перенесені з 2025 на 2028 рік. Також враховано затримки з боку компанії Lockheed Martin, яка зможе забезпечити інтеграцію ракети у системи літака до 2048 року», – йдеться в повідомленні. 

Крилата ракета Spear 3 створена на базі авіаційної ракети Brimstone
Крилата ракета Spear 3 створена на базі авіаційної ракети Brimstone
фото: пресслужба Міноборони Британії

Крилата ракета Spear 3 створена на базі авіаційної ракети Brimstone і замість ракетного двигуна оснащена турбореактивним двигуном PBS TJ150 та крилом. Це дозволило збільшити максимальну дальність пуску до 150 км.

Завдяки своїм компактним габаритам вона може використовуватися з трьохпускових підвісів, що дозволяє винищувачу Typhoon нести до 18 ракет цього типу, але інтеграція на цей тип літака не буде здійснюватися в рамках поточних планів. Своєю чергою F-35B буде у змозі нести до восьми ракет Spear 3. 

Нагадаємо, до нового пакету військової допомои Україні від США ввійшли планувальні бомби American Joint Standoff Weapon (JSOW). Їхня дальність ураження сягає до 110 км. Про це повідомляє ABC News із покликанням на джерело в Пентагоні. Представник Міноборони США заявив, це вперше українські військові отримають планувальні бомби JSOW у межах пакета допомоги на 375 млн дол., оголошеного напередодні.

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Теги: Міноборони ракета озброєння Велика Британія

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