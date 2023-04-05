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Трамп виступить із заявою у своєму маєтку у Флориді

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трамп виступить із заявою у своєму маєтку у Флориді
Трампу висунуто звинувачення у фальсифікації фінансових документів
Фото: Associated Press

Очікується, що експрезидент США виступить о 03:15 за київським часом

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив, що на тлі пред'явлених йому звинувачень він виступить із заявою 5 квітня о 20:15 (03:15 за київським часом) у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Тільки-но вилетів у Флориду. Выступлю з заявою у Мар-а-Лаго о 20:15», – заявив він.

Нагадаємо, що 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред'явлення звинувачень. Його заарештували в Нью-Йорку. Він став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

Згодом ЗМІ повідомили, що Трамп був офіційно звільнений з-під формального арешту ввечері 4 квітня після того, як в окружному кримінальному суді Манхеттена в Нью-Йорку йому було зачитано обвинувачення. 

Як повідомлялося, Трампу офіційно висунуто кримінальне обвинувачення у справі про виплати 130 тисяч доларів колишній порноакторці.

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Теги: Дональд Трамп президент суд арешт США

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