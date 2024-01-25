«Питання російського паспорта не зняте». Екссуддя Львов розповів нові подробиці гучної справи

«Російський паспорт для мене – це клеймо», – наголосив екссуддя Львов і запевнив, що й надалі боротиметься за справедливість

Колишній суддя Верховного суду заявив, що не має жодного громадянства, окрім українського

Колишній суддя Верховного суду Богдан Львов повідомив, що після рішення столичного суду про його поновлення на посаді судді, питання російського паспорту залишається відкритим. Таку думку екссуддя висловив під час пресконференції журналістам, передає «Главком».

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Богдан Львов зазначив, що йому закидають володіння двома російськими паспортами 1999 і 2012 років видання і незадекларованою московською нерухомістю родини екссудді, яку знайшли журналісти програми «Схеми».

За словами Львова, це квартира його тещі, їй зараз 83 роки, «вона є продуктом російського телебачення. Вона нібито щоденно хвилюється за свою доньку та зятя і при цьому підтримує Путіна». Виїжджати з Росії теща Львова категорично відмовляється.

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За словами колишнього судді, СБУ не підтвердила і не спростувала інформації щодо наявності у нього російського паспорту.

«Я сподівався, що це питання вирішиться протягом тижня (після виходу журналістського розслідування – «Главком»). Адже була інформація, що російський паспорт 2012 року випуску взагалі ніде не використовувався. Відомості щодо російського паспорта 1999 року мають, щонайменше, три описки… Я стверджую, що не маю жодного громадянства, окрім українського», – наголосив екссуддя.

На уточнююче запитання журналістів, чому він не звертається до дипломатичної установи РФ, щоб остаточно поставити крапку у питанні з російським паспортом, Богдан Львов зазначив, що такий крок міг би трактуватися як шпигунство на користь ворога.

«Наразі питання російського паспорту не зняте. Російський паспорт для мене – це клеймо. Або я «ждун», або можливість впливу на мене. Намагатимуся й надалі боротися за справедливість», – сказав екссуддя.

Нагадаємо, що 10 січня 2014 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». Пізніше Верховний суд повідомив, що оскаржуватиме рішення Київського окружного адміністративного суду про поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого журналісти знайшли російський паспорт.