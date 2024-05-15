У замаху на Фіцо з’явився «російський слід»: несподівані факти про нападника

Офіційно правоохоронці не називають імені підозрюваного

Імовірний нападник на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Юрай Цінтула може бути пов’язаний із проросійським воєнізованим угрупованням «Словацькі солдати». Про це пишуть видання Refresher та Novinky, а також угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї.

Журналісти зазначають, що Цінтула написав кілька постів на проросійську тематику для Facebook-сторінки «Словацьких солдатів». Усі ці пости підписані його іменем та проілюстровані фото з ним.

«Сотні тисяч мігрантів прямують до Європи, частиною якої ми є. «Словацькі солдати» готуються не до бою, а до оборони. Коли вам хтось скаже, що вони готуються до війни, не вірте. Їх першочергове завдання захистити жителів, країну, традиції, культуру – вони патріоти», – так Цінтула відгукнувся про учасників організації в одному з постів.

Більше про Цінтула

Офіційно правоохоронці не називають імені підозрюваного, але медіа стверджують, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний письменник Юрай Цінтула. Також у мережі з’явилося відео, де нібито Цінтула зізнається у нападі на прем’єр-міністра.

Про нього писали, що він засновник літературного клубу в місті Левіце. У 2016 році працював у приватній охоронній службі, але пішов після здійсненого нападу у торговому центрі.

Що відомо про «Словацьких солдатів»?

Це зареєстрована воєнізована організація, яка діє у Словаччині з 2012 року. З квітня 2016 року також діє як громадське об’єднання «Наша країна – майбутнє». «Словацькі солдати» називають її своїм «цивільним відділом».

Організація співпрацювала зі словацьким відділенням «Нічних вовків» – російським мотоклубом і неофіційною воєнізованою організацією російського уряду.

В організації підкреслювали свою нібито «пронаціональну орієнтацію», водночас виступаючи проти «нацизму та фашизму». Також порівнювали себе з «російськими військово-патріотичними формуваннями» та слов’янським фізкультурним товариством «Сокіл».

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо роблять операцію, яка триває вже 3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Письменник Юрай Цінтула, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».