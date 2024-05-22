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Пішов на фронт добровольцем і зник безвісти. Згадаймо Євгена Невинського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Пішов на фронт добровольцем і зник безвісти. Згадаймо Євгена Невинського
Студенти і колеги називали Невинського Геній Антонович
колаж: glavcom.ua

Актор, механік театральної ляльки та військовий Євген Невинський зник безвісти ще 27 липня 2023 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Євгена Невинського. 

Євген Невинський – український актор-ляльковод, художник-оформлювач ігрових ляльок, провідний майстер сцени Київського муніципального академічного театру ляльок, професійний художник-конструктор ігрових ляльок.

Народився 27 травня 1973 року у родині інженерів. У другому класі прийшов навчатися до гуртка театру ляльок у театральній студії «Барвінок». З 1994 року почав професійно займатися театром ляльок.

Протягом 30 років виходив на сцену Київського муніципального театру ляльок. Працював конструктором ляльок для київських муніципального та державного театрів ляльок, навчальної сцени Кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого.

З 2004 по 2016 роки викладав технологію виготовлення театральної ляльки у КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого. Студенти і колеги називали його Геній Антонович.

З початку повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. Служив у 118-й окремій механізованій бригаді. 27 липня 2023 року зник на Запорізькому напрямку, з того часу вважався зниклим безвісти і лише зараз його смерть підтвердила генетична експертиза.

Про це повідомив Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок у Facebook.

«Майже рік в нас жевріла надія, що Женя ось-ось знайдеться. Може у госпіталі, може в полоні, але живий... Але ні... Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер вже є нашим небесним захисником», – йдеться у повідомленні.

Євген Невинський – український актор-ляльковод, художник-оформлювач ігрових ляльок
Євген Невинський – український актор-ляльковод, художник-оформлювач ігрових ляльок
фото Київський театр ляльок на лівому березі Дніпра

«Сьогодні ми попрощались назавжди з нашим актором, майстром сцени, геніальним майстром з виготовлення ляльки, викладачем і кращим другом, Євгеном Невинським…Євгене, ти будеш жити у наших серцях, наших думках, у виставах і в кожній твоїй добрій справі. Спочивай з миром, Друже…Дякуємо, що був у наших життях…», – відреагували на звістку про загибель актора у Київському театрі ляльок на лівому березі Дніпра, де він працював.

Співчуття рідним і близьким актора висловили також на сторінці PEN Ukraine. «Вічна та світла пам'ять», – написали там.

Євген Невинський з лялькою
Євген Невинський з лялькою
фото Євген Невинський, Facebook

«Хочемо, щоб Євгена пам'ятали за те, що він зробив за життя: чудові ролі, прекрасні ляльки. Конструктор ляльок – рідкісна професія, та Євген опанував її на відмінно. Ми зберігатимемо його роботи, а ви прямо зараз можете побачити їх в експозиції Державного музею іграшки, на стенді, присвяченому роботі Євгена, та у постійних експозиціях в нашому театрі», – додали у Київському академічному театрі ляльок.

Прощання з Євгеном Невинським відбулося 17 травня 2024 року у Київському муніципальному академічному театрі ляльок на лівому березі Дніпра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці Україна

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