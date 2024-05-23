Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія застосовує на фронті заборонену хімічну зброю – The Wall Street Journal

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія застосовує на фронті заборонену хімічну зброю – The Wall Street Journal
Використання Росією забороненої хімзброї на полі бою стає дедалі частішим, оскільки Москва нарощує наступ
фото: chas.news

Станом на 3 травня підтверджено 1891 хімічних атак, 444 з них – у квітні

Російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначається, американські та українські офіційні особи, а також медики, солдати та міжнародні дослідники кажуть, що використання Росією забороненої хімзброї на полі бою стає дедалі частішим, оскільки Москва нарощує наступ.

На початку цього місяця США оголосили про введення санкцій проти російських компаній та державних органів, які беруть участь у створенні та постачанні хімічної зброї, що використовується на фронті, особливо виділивши хлорпікрін. Цей хімічний агент, який іноді використовується в пестицидах, був поставлений на озброєння під час Першої світової війни і заборонений до застосування в бою Конвенцією про заборону хімічної зброї, яку Росія підписала.

Ден Касзета, експерт із хімічної зброї, молодший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, каже, що хлорпікрин токсичний для людей і тварин, а також діє як подразник. Залежно від ступеня впливу газ може обпекти шкіру, викликати подразнення слізних проток і утруднити дихання, не кажучи вже про захист від нападників. За словами Касцети, на зміну цьому хімікату прийшли більш сучасні речовини, які іноді використовуються поліцією як сльозогінний газ і відомі як CN і CS, які також заборонені конвенцією.

«За словами капітана Дмитра Сергієнка, помічника командира Аналітичного центру сил забезпечення української армії, який займається аналізом застосування хімічної зброї на фронті, всі три ці речовини використовуються росіянами на полі бою. Хоча його група здебільшого реєструє застосування CN і CS у районі, який вони відстежують, вони також знайшли дві гранати, що містять хлорпікрин, на залишених російських позиціях», – пише видання.

Українці відстежують застосування хімічної зброї на фронті з лютого 2023 року, і кількість підтверджених інцидентів неухильно зростає. Станом на 3 травня Сили підтримки підтвердили 1891 таку атаку з моменту початку відстеження даних, 444 з них – у квітні, що на 71 підтверджений інцидент більше, ніж місяцем раніше. Ці цифри – неповна картина, оскільки через інтенсивність бойових дій часто неможливо дістатися до місця, де було застосовано газ, щоб узяти проби або опитати солдатів, зазначає WSJ.

Лейтенант Віталій Катрич, військовий медик, який працює на стабілізаційному пункті поблизу фронту, каже, що траплялися випадки, коли кожен другий пацієнт, якого він лікував, зазнавав впливу отруйного газу. За його словами, щойно росіяни отримують партію, вони використовують її постійно, поки вона не закінчиться.

Нагадаємо, поблизу Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої. Російські загарбники просунулись поблизу міста. 

Теги: фронт хімічна зброя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія зупинила експорт палива, щоб задовольнити свої внутрішні потреби
Пентагон оцінив наслідки атак на нафтопереробні заводи РФ
18 травня, 03:20
Це перша організована виставка художніх робіт Олени Білозерської
Захисниці, що загинули на війні. Відкрилася перша виставка робіт снайперки Білозерської (фото)
14 травня, 18:02
Ворог запускав кілька груп «шахедів» з північного та південного напрямку
Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину
14 травня, 08:52
Удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму
Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені
11 травня, 17:27
За словами Роба Бауера, росіяни досягли прогресу, але все ще досить обмеженого
Адмірал НАТО прокоментував просування росіян на фронті
8 травня, 22:30
«Якщо є можливість всіх наших на всіх їхніх поміняти, ми поміняємо»
Спеціальний урядовий уповноважений розказав, як йде обмін тілами загиблих із Росією
8 травня, 21:32
Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку, Луганську та Запорізьку області 
Росія має план захоплення двох українських міст
3 травня, 10:06
Ряди багатоповерхівок у Часовому Яру почорніли від вибухів
Жодної цілої будівлі: моторошні кадри із Часового Яру (відео)
2 травня, 08:59
«Демократії на те й демократії, щоб могли звучати альтернативні точки зору. У той же час, війна та ризик переваги автократій вимагає єдності»
Довга війна вимагає єдності. Чи розуміє це демократичний світ?
28 квiтня, 19:03

Події в Україні

Окупанти встановили сім секцій загороджень для захисту Керченського мосту
Окупанти встановили сім секцій загороджень для захисту Керченського мосту
Росія застосовує на фронті заборонену хімічну зброю – The Wall Street Journal
Росія застосовує на фронті заборонену хімічну зброю – The Wall Street Journal
Ворог наближається до межі Часового Яру – DeepState (карта)
Ворог наближається до межі Часового Яру – DeepState (карта)
Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи
На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи
ЗСУ відвоювали території на сході Часового Яру: аналіз ISW
ЗСУ відвоювали території на сході Часового Яру: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
64K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
34K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
22K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
11K
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби
11K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua