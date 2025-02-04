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Як Україна вдосконалює бомби, якими бʼє по РФ: дані Defense Express

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Як Україна вдосконалює бомби, якими бʼє по РФ: дані Defense Express
ЗСУ адаптували свої літаки під американські авіабомби GBU-39
фото з відкритих джерел

Наразі українська промисловість випускає десятки різноманітних БпЛА

Україна вдосконалює як технологічну базу нанесення ударів по території Російської Федерації, так і тактику їх застосування. Про це заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі «Еспресо».

Зазначається, що наразі українська промисловість випускає десятки різноманітних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різних типів, включаючи адаптовані цивільні легкомоторні літаки.

«Цей процес розпочався ще раніше, коли на ці літаки в якості бойової частини встановлювали стокілограмові осколково-фугасні бомби, які могли наносити удари на відстані до 2000 км. Зараз вага, яку можуть піднімати ці літаки, збільшена до 250 кг. Крім того, ці бомби можна скидати, що дозволяє використовувати літаки багаторазово», – розповів він.

За словами Рябиха, ресурс, який раніше ЗСУ використовували для перенесення 100 кг на відстані 2000 км, тепер переведений в іншу площину, зокрема збільшено кількість вантажу.  Завдяки сучасним системам управління, ці легкомоторні літаки у якості дронів-бомбардувальників можуть уражати ворожі об'єкти і повертатися назад.

Дія подібної бомби є дуже ефективною проти об'єктів, які не мають суттєвого захисту. Хоча вона не знищить захищені об'єкти, для яких потрібен інший тип бомби, більшість цілей Сил оборони можуть бути вражені. 

«Ці літаки можуть використовуватися під час комплексної повітряної атаки разом з іншими безпілотними літальними апаратами, що забезпечить прорив через вузли протиповітряної оборони противника і підхід до об’єктів», – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. Дальність дії таких бомб складає близько 70 км.

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Теги: бомбардування промисловість Україна війна озброєння

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