Глава СБУ Малюк власноруч провів сенсаційну спецоперацію (відео)

Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася викриттям посадовця, та очолював операцію з його затримання

Керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ працював на Росію, стверджує сама спецслужба

Служба безпеки України повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережах спецслужби.

За даними відомства, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ

Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності чиновника.

Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася викриттям посадовця, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав президентові України Володимиру Зеленському.

«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника – мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», – сказав Малюк.

Також через викритого чиновника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом – у межах кримінального провадження.

Про деталі цієї спецоперації СБУ пообіцяла повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про нову підозру військовослужбовцю, який на замовлення російської розвідки вчиняв диверсії на залізниці.

Раніше Служба безпеки України встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі ТЦК у Рівному 1 лютого 2025 року.

Крім того, військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка «полювала» на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ.