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Росіяни вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула, є поранені

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Росіяни вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула, є поранені
Внаслідок удару зруйновані житлові та нежитлові будівлі
фото: Запорізька ОВА

Окупанти вдарили по обласному центру керованими авіабомбами

Російські окупанти вдень в понеділок вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами, повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«На жаль, одна людина загинула. П'ять людей поранені – усім надається необхідна медична допомога», – повідомив Федоров.

Він додав, що внаслідок удару були зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

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Окупанти атакували місто КАБами
Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, 19 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Внаслідок удару загинули троє людей, серед них одинадцятирічна дівчинка.

Сьогодні, 20 липня, російська терористична армія вдарила КАБом по Павлограду.

Зазначимо, понад добу знадобилося рятувальникам, аби повністю приборкати масштабну пожежу у двох складських будівлях Бучанського району, які спалахнули після ворожого обстрілу в ніч на 19 липня.

 

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Теги: Запоріжжя війна авіаудар

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