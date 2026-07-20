Росіяни вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула, є поранені
Окупанти вдарили по обласному центру керованими авіабомбами
Російські окупанти вдень в понеділок вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами, повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
«На жаль, одна людина загинула. П'ять людей поранені – усім надається необхідна медична допомога», – повідомив Федоров.
Він додав, що внаслідок удару були зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.
Нагадаємо, 19 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Внаслідок удару загинули троє людей, серед них одинадцятирічна дівчинка.
Сьогодні, 20 липня, російська терористична армія вдарила КАБом по Павлограду.
Зазначимо, понад добу знадобилося рятувальникам, аби повністю приборкати масштабну пожежу у двох складських будівлях Бучанського району, які спалахнули після ворожого обстрілу в ніч на 19 липня.
Коментарі — 0