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Зеленський підтвердив ураження складів Wildberries у РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський підтвердив ураження складів Wildberries у РФ
Наслідки атаки на логістичні центри Wildberries
фото: скриншот з відео

Президент: Треба примусити перейти до дипломатії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження логістичних центрів, нафтобази та суден тіньового флоту РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах – логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський зазначив, що також в акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту.

«Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому – в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії. Слава Україні!», – підкреслив президент.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів – під удар потрапили промзона Армавіра та логістичний центр Wildberries у Краснодарі.

Також 22 липня безпілотники вразили великий логістичний центр Wildberries у Невинномиську. Нещодавно російський маркетплейс Wildberries змінив правила нарахування збитків клієнтам. Відповідно, росіяни, чиї товари знищені внаслідок «прильоту», лишаться без компенсацій.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський

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