Безпілотники атакували окупований Крим
Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ
У ніч на 2 липня безпілотники атакували окупований Крим. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».
Вибухи чули у Керчі, Сімферополі, Севастополі, Феодосії, Гвардійському. Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ, яка знаходиться у Сімферопольському районі.
Нагадаємо, у ніч проти 26 червня російські Telegram-канали та місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в районі Керчі та поромної переправи. Також повідомлялося про роботу російської ППО над тимчасово окупованим Кримом.
Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.
Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.
На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.
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