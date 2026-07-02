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Безпілотники атакували окупований Крим

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували окупований Крим
Крим в черговий раз опинився під атакою БпЛА
фото з відкритих джерел

Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ

У ніч на 2 липня безпілотники атакували окупований Крим. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

Вибухи чули у Керчі, Сімферополі, Севастополі, Феодосії, Гвардійському. Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ, яка знаходиться у Сімферопольському районі.

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Таврійська ТЕС (або Сімферопольська ПГУ-ТЭС) – це сучасна парогазова електростанція в тимчасово окупованому Криму (поблизу смт Гвардійське Сімферопольського району). Вона була побудована окупаційною владою. Загальна проектна потужність становить 470 МВт, вона складається з двох енергоблоків. Станцію збудували для покриття дефіциту електроенергії на півострові та зниження залежності від енергомосту з Росії. Об'єкт оснащений газовими турбінами, які поставлялися з порушенням міжнародних санкцій.

Нагадаємо, у ніч проти 26 червня російські Telegram-канали та місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в районі Керчі та поромної переправи. Також повідомлялося про роботу російської ППО над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Теги: Крим вибух окуповані території

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