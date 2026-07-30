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Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму
Укази були підписані та оприлюднені 30 липня
фото з відкритих джерел

Президент підписав низку указів про звільнення та призначення керівників обласних управлінь СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про заміну керівників обласних управлінь Служби безпеки України. Документи були оприлюднені 30 липня, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу голови держави.

Заміни відбулися у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Сумській, Черкаській, Тернопільській та Миколаївській областях, в також в Автономній республіці Крим.

Так, Вадим Онищенко був звільнений з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області. На його місце був призначений Ярослав Пилипа.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 1
Фото: president.gov.ua
Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 2
Фото: president.gov.ua

В Чернівецькій області Михайла Петрова замінив Олег Шворак.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 3
Фото: president.gov.ua
Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 4
Фото: president.gov.ua

СБУ Полтавщини замість звільненого Костянтина Семенюка очолив Віталій Мрига.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 5
Фото: president.gov.ua
Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 6
Фото: president.gov.ua

Семенюк натомість очолив обласне управління СБУ на Сумщині, замінивши на посаді Олега Красношапку.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 7
Фото: president.gov.ua
Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 8
Фото: president.gov.ua

Красношапка, в свою чергу, був призначений начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, замінивши на посаді Василя Дем’янчука.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 9
Фото: president.gov.ua
Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 10
Фото: president.gov.ua

На Черкащині Юрія Погасія на посаді очільника обласного управління СБУ замінив Андрій Литвин.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 11
Фото: president.gov.ua
Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 12
Фото: president.gov.ua

На Миколаївщині президент звільнив з посади Миколу Лисененка, призначивши замість нього Олексія Голобородька.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 13
Фото: president.gov.ua
Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 14
Фото: president.gov.ua

Олександр Приходьон замінив Олександра Власенка на посаді начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 15
Фото: president.gov.ua
Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 16
Фото: president.gov.ua

Крім того, президент підписав указ про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника управління Служби безпеки України у Житомирській області Олександра Судика на посаду очільника управління.

Зеленський замінив керівників СБУ в семи областях і Криму фото 17
Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада сформувала новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Після кадрового перезавантаження уряд продовжує укомплектовувати керівний склад міністерств і центральних органів виконавчої влади, призначаючи нових заступників міністрів та ухвалюючи інші кадрові рішення. Кадрові перестановки в СБУ відбуваються на фоні призначення т.в.о. міністра оборони колишнього керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Євгенія Хмари.

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Теги: указ Володимир Зеленський СБУ

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