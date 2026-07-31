Завершилася детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому

Наразі проводяться пошуково-оглядові дії на місці

Станом на 19:00 детонація боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому завершилась. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили спеціальних операцій.

«В результаті надзвичайної події поранення отримали троє військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Крім того, відсутній зв’язок з п'ятьма військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що водночас Офіс генпрокурора повідомляв, що унаслідок інциденту травмовано чотирьох військовослужбовців.

Сили спеціальних операцій наголосили, що надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин та причини події.

Нагадаємо, вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. В обласній військовій держадміністрації зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби. Через інцидент у місті тимчасово змінили схеми руху окремих автобусних маршрутів.

Згодом з'ясувалося, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією.

Як повідомлялося, внаслідок інциденту пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель. Правоохоронці розпочали розслідування.