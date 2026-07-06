Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото)
Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі
фото: Олег Кіпер/Telegram

Унаслідок атаки ушкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки

Уночі російська терористична армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, внаслідок удару постраждав 23-річний чоловік, йому надається допомога.

Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото) фото 1
Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото) фото 2
Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото) фото 3

Також внаслідок атаки ушкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки – там вибито скління, автостоянка з гаражними приміщеннями та приватний житловий будинок, у якому виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі. На місці удару працює оперативний штаб та всі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

Читайте також:

Теги: Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дисидент Михайло Косів: ЗСУ бореться за те, що й УПА. Що ж тоді робить Польща, роздмухуючи скандал?
Дисидент Михайло Косів: ЗСУ бореться за те, що й УПА. Що ж тоді робить Польща, роздмухуючи скандал? Інтерв’ю
16 червня, 15:00
На полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч Зеленського та Трампа
Зеленський і Трамп обговорили передачу Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot
16 червня, 15:25
Міноборони заявило про закриття пляжного сезону у Криму
Міноборони заявило про закриття пляжного сезону у Криму
22 червня, 15:42
Війна в Ірані та блокування Ормузької протоки надали Китаю конкурентну перевагу
NYT: Китай виходить переможцем з кризи в Ормузькій протоці
30 червня, 03:31
«Сбербанк» спрогнозував майбутнє економіки РФ
«Довго не протягнемо». Глава «Сбербанку» зробив невтішний прогноз для економіки РФ
30 червня, 16:16
РФ застосувала більше 50 ракет проти України
Атака на Україну: мапа орієнтовного маршруту ракет та дронів
2 липня, 07:21

Фото

Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото)
Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото)
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих дітей (фото)
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих дітей (фото)
У пошкодженому РФ пологовому на Одещині під час тривоги народилася дівчинка
У пошкодженому РФ пологовому на Одещині під час тривоги народилася дівчинка
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: поранено членів екіпажу
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: поранено членів екіпажу
Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
В Одесі рятувальники знешкодили нерозірваний дрон на рівні 15-го поверху
В Одесі рятувальники знешкодили нерозірваний дрон на рівні 15-го поверху

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua