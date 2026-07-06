Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото)

Унаслідок атаки ушкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки

Уночі російська терористична армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, внаслідок удару постраждав 23-річний чоловік, йому надається допомога.

Також внаслідок атаки ушкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки – там вибито скління, автостоянка з гаражними приміщеннями та приватний житловий будинок, у якому виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі. На місці удару працює оперативний штаб та всі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.