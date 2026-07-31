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Детонація на військовому полігоні у Хмельницькому: є постраждалі військові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Детонація на військовому полігоні у Хмельницькому: є постраждалі військові
Наслідки вибухів у Хмельницькому
фото: скриншот з відео

Встановлюються обставини, які призвели до вибухів

Правоохоронці розпочали розслідування щодо детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, інцидент стався 31 липня 2026 року близько 11:55 у Хмельницькому.  Унаслідок цього травмовано чотирьох військовослужбовців, їх доставлено до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється.

«Наразі також відсутній зв’язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події. Інформація щодо їхнього місцезнаходження уточнюється. Правоохоронці вже розпочали допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зауважив, що огляд місця події та першочергові слідчі дії будуть проведені після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону. Встановлюються обставини, які призвели до вибухів. 

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 414 КК України, а саме порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо це спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Нагадаємо, вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. В обласній військовій держадміністрації зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби.

Через інцидент у місті тимчасово змінили схеми руху окремих автобусних маршрутів.

Згодом з'ясувалося, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією.

Як повідомлялося, внаслідок інциденту пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель. Інформації про загиблих наразі немає.

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Теги: вибух боєприпаси Хмельницький

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