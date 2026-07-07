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Атака на Самар: місто охопила масштабна пожежа, яку видно з Дніпра

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Атака на Самар: місто охопила масштабна пожежа, яку видно з Дніпра
Рятувальники ДСНС годинами приборкували масштабну пожежу після ворожого удару по Самару
фото: ДСНС

Потужні вибухи пролунали під час повітряної тривоги, а густий чорний дим затягнув небо над регіоном

Увечері 6 липня російські війська знову завдали удару по Дніпропетровській області, застосувавши ударні безпілотники. Одним із наслідків атаки стала масштабна пожежа у місті Самар, густий стовп чорного диму від якої було видно навіть із Дніпра. «Главком» , з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу, розповідає про перші наслідки влучань та ситуацію з постраждалими на місці надзвичайної події.

Так, ввечері в понеділок, 6 липня, російські окупаційні війська здійснили чергову цинічну атаку по мирних цивільних об'єктах. Цього разу удар прийшовся по місту Самар у Дніпропетровській області. Як показав очільник області, унаслідок влучання одного з ворожих дронів спалахнула масштабна пожежа, а величезний стовп густого чорного диму піднявся високо в небо – його було чітко видно з різних районів Дніпра.

Рятувальникам знадобилося кілька годин важкої та напруженої роботи, щоб приборкати розбурхане полум'я та локалізувати пожежу такого масштабу.

«Полум’я охопило склади, де зберігалася сільськогосподарська техніка», – сказано в офіційному повідомленні Дніпропетровської ОВА.

Масштабна пожежа на Дніпропетровщині
Масштабна пожежа на Дніпропетровщині
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Попри значні матеріальні збитки та сильні руйнування, які ворог завдав українським аграріям, головне вдалося зберегти – людські життя. За офіційною інформацією, внаслідок цієї вечірньої атаки минулося без постраждалих.

Цікаво, що місцеві медіа та Telegram-канали повідомляли, що під удар міг потрапити найбільший у Самарі об'єкт «Нової пошти». За їхніми даними, після атаки саме там виникла масштабна пожежа. Втім, на момент випуску новини компанія «Нова пошта» та офіційні органи влади не підтверджували, що займання сталося саме на території поштового відділення.

Нагадаємо, масована російська атака на Київщину в ніч проти 6 липня спричинила найбільші руйнування житлового сектору у Вишневому від початку повномасштабної війни – пошкоджено близько 13 гектарів забудови. Внаслідок удару загинули восьмеро людей, ще 48 отримали поранення, а уряд уже анонсував виділення коштів із резервного фонду на відновлення житла та допомогу постраждалим. На місці цілодобово працюють сотні рятувальників, поліцейських і комунальників, які ліквідовують наслідки російського обстрілу.

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Теги: пожежа вибух росія війна Дніпропетровщина тривога ракетна атака

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