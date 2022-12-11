Американська влада не пустила російських дипломатів на військовий цвинтар

Американська влада не дала допуск росіянам у Форт-Річардсон, що на околицях Анкоріджа

Поховання розташовані на території діючої військової бази

Російських дипломатів не пустили покласти квіти на військово-меморіальному цвинтарі в Алясці. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

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Американська влада не дала допуск росіянам у Форт-Річардсон, що на околицях Анкоріджа. Ті хотіли схилити коліно перед могилами радянських льотчиків та моряків, які загинули на Алясці у 1942 – 1945 роках.

Річ у тім, що поховання розташовані на території діючої військової бази і тому потрібний окремий дозвіл на відвідування.

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Раніше голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився на вбиральні у Швеції.

Також Сергій Лавров заявив, що Росія попереджала Україну, що може бути війна.

Крім того, Лавров у звичній для РФ манері намагався виправдати обстріли інфраструктури України. Він заявив, що російські війська та їх союзники завдають ударів по об'єктах інфраструктури України, які допомагають вбивати росіян.

Нагадаємо, у Офісі президента заявили, що Росія маніпулюючи темою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене.

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Додамо, що члени G20 відмовилися від спільного фото через участь Росії.