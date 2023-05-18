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У Вінниці борги церкви Московського патріархату сплачує Будинок офіцерів: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Вінниці борги церкви Московського патріархату сплачує Будинок офіцерів: деталі
На думку представників ПЦУ, будування нового чоловічого монастиря у Вінниці може бути черговою маніпуляцією Московської церкви
фото: 20 хвилин

Електроенергія для церкви підключена від Будинку офіцерів, який знаходиться на утриманні Повітряних сил України, тож рахунки Московського патріархату сплачують ЗСУ та українці зі своїх податків

У Вінницькій єпархії Української православної церкви Московського патріархату вирішили заснувати чоловічий монастир в мікрорайоні Академічний у Вінниці. Як йдеться на сайті Вінницької єпархії УПЦ, таке рішення ухвалили напередодні, 4 травня, під час робочої наради настоятелів та намісників монастирів Вінницької єпархії під головуванням митрополита Варсонофія.

Про плани побудувати сам храм на Академічному було відомо ще в жовтні 2017 року, коли митрополит Симеон, який на той час очолював Вінницько-Барську єпархію Московської церкви, проте будівництво почали лише в час повномасштабної війни Росії проти України. Будівництво храму розпочав перший настоятель Спасо-Преображенського кафедрального собору протоієрей Стефан Синюк.

Після отримання томоса в Україні з'явилася Православна церква України. Митрополит Симеон разом з громадою кафедрального собору приєднався до Православної Церкви України. Отець Стефан також зостався в соборі, хоча більшість духовенства залишилася в єдності з московським патріархатом. Наприкінці 2018 року до Вінниці прибув митрополит Варсонофій. Саме за його керівництва вирішено започаткувати чернечу спільноту. За словами прессекретаря Вінницько-Барської єпархії ПЦУ архімандрита Софронія Чуприни, монахів під цю потребу Московський патріархат не мав.

«Це сталося приблизно рік тому, а вже цього року вони оголосили, що відкривають чоловічий монастир. Насельників (люди, які живуть в монастирі – «Главком») цього «монастиря» як не було тоді, так немає і зараз. Дозвіл на відкриття нового монастиря дається рішенням Священного Синоду. У цьому випадку такого рішення немає», – переконаний архімандрит Софроній.

На думку прессекретаря, Московська церква хоче побудувати у Вінниці монастир, щоб показати, що попри так звані гоніння на Московський патріархат, вони все одно розвиваються, будуються, освячують нові храми та відкривають монастирі. 

«Однак це лише на папері. У реальності там ніякого монастиря немає. Немає нічого, окрім храму. Спроби московського патріархату відкрити у Вінниці монастир є нічим іншим, як спробою привернути до себе увагу і показати, що на тлі сотень переходів релігійних громад з РПЦвУ (російська православна церква в Україні, що її часто ототожнюють з УПЦ МП – «Главком») до ПЦУ, ця структура ще життєдіяльна, і хоча не активно, але живе і розвивається. Але по факту у них немає ні кадрів, ані ресурсів для започаткування належного чернечого життя в цьому храмі. А монастир, це не споруда, а спільнота людей, однодумців, які шукають усамітнення для спілкування з Богом і спасіння душі», – говорить архімандрит Софроній.

Зазначимо, що електроенергія для церкви підключена від вінницького Будинку офіцерів, який знаходиться на балансі Повітряних сил України, отже усі комунальні витрати покривають Збройні сили та українці через податки. І ось саме за електромережу будинок офіцерів платить не тільки за себе, а й за Московську церкву. Також на рахунку церкви був борг за електроенергію у розмірі 1,5 млн грн, пише керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак.

Тобто сьогодні ми маємо таку ситуацію, що саме вінницький Будинок офіцерів, який зазнав значних руйнувань унаслідок російського обстрілу у липні 2022 року, сплачує борги церкви Московського патріархату. 

Майбутній монастир Московської церкви у Вінниці
Майбутній монастир Московської церкви у Вінниці
фото: 20 хвилин

Майбутній монастир знаходиться на околицях Академічного району Вінниці. Висоту він має у два поверхи, якщо не рахувати підвального приміщення й трьох куполів, кольору «золота». Проте журналісти місцевого видання «20 хвилин» не застали робочих на місці. Загалом будівля нагадує типовий православний храм для невеликої парафії. Де у ньому має розташуватися братський корпус, і скількох насельників він зможе прийняти, невідомо. Однак наразі виглядає так, що таких там може поміститися менш як десяток. Також залишається незрозумілим, де на цьому маленькому клаптику землі розташувати всі звичні для монастирів об'єкти: братський корпус (будинок з келіями – кімнатами послушників і монахів), трапезну, гостьовий будинок для паломників, церковну лавку з іконами, свічками.

Нагадаємо, що 14 липня 2022 року в Будинок офіцерів у Вінниці влучила російська ракета. Після влучання ракети будівля є аварійною. 

Також 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза.. Усього атака рашистів на місто забрала життя 24 осіб.

Теги: церква Вінниця будівництво Московська церква в Україні

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