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«Країна жебраків»: Офіс президента поглузував над ниттям Росії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Країна жебраків»: Офіс президента поглузував над ниттям Росії
Країни-союзники надають велику допомогу та підтримку нашій державі, що дратує росіян
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Подоляк прокоментував скарги окупантів на західну допомогу Україні

Росія здатна воювати тільки з країнами, які не можуть чинити агресорам опір. Це країна жебраків, яка напала на набагато меншу країну, отримала від неї найжорстокішу відсіч, а тепер скиглить. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Коментуючи скарги та погрози росіян через масштабну військову допомогу західних країн Україні, радник принизив агресора.

Гігантська країна жебраків, що накопичила тонни зброї, напала на набагато меншу країну і ниє: «Якби США, Британія, Європа зброю не давали, тоді ми б вас швидко...». Тобто рф може воювати тільки проти ультрамаленьких країн, які сповідують гандизм, непротивлення і не мають зброї...

Крім того, Подоляк дорікнув Кремлю у порушенні міжнародного права: Банкова висміяла Путіна та Лаврова через ППО на дахах будинків у Москві.

Нагадаємо, лідери двох найбільших країн ЄС запевнили, що не відступлять зі шляху й продовжать допомагати Україні: Макрон та Шольц пообіцяли й надалі підтримувати Україну.

Напередодні Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні. Акцент буде зроблено на протиповітряній обороні: ФРН відправить в Україну систему Patriot, ще сім САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них.

До слова, партнери Україні продовжують надавати їй військову допомогу – міністри оборони дев'яти країн підписали угоду про військову допомогу. Таллінська дев'ятка: які країни і чим допоможуть Україні побороти Путіна (список).

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Теги: росія Офіс президента Михайло Подоляк

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