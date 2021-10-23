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    Пощади не чекайте, – генпрокурорка пригрозила продавцям підроблених Covid-документів

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    За виявлення підроблених сертифікатів відповідатимуть і збувачі, і ті, хто підробки купує - Пощади не чекайте, – генпрокурорка пригрозила продавцям підроблених Covid-документів
    За виявлення підроблених сертифікатів відповідатимуть і збувачі, і ті, хто підробки купує
    фото з відкритих джерел

    У 2021 році за фактами підробки результатів тестів і документів про вакцинацію уже 104 особам повідомлено про підозру

    Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади. Про це вона написала в Facebook.

    «Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо під особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розгойдувань і роздумів – відповідаємо «взаємністю», так би мовити. Фейкові сертифікати – гра в рулетку з повним барабаном. За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців і покупців «липи», – йдеться в повідомленні.

    Венедіктова відзначила, що в 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів і документів про вакцинацію вже повідомлено 104 особам про підозру, в суд направлено 88 обвинувальних актів. Половина з майже 800 нинішніх кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій з документами про щеплення.

    Венедіктова підкреслила, що карають і тих, хто продає псевдодовідки, і тих, хто їх купує.

    До слова, напередодні на Черкащині викрили адвокатку, яка збувала підроблені ПЛР-тести на Covid-19. Як повідомила поліція Черкаської області, жінка підробляла ПЛР-тести, а її клієнти не здавали жодних аналізів.

    Як встановили поліцейські, протиправну «схему» організувала юрист через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій, які виготовляли фальшиві довідки з негативними результатами ПЛР-тестів.

    Нагадаємо, авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

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    Теги: суд документи Україна щеплення Ірина Венедіктова коронавірус
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    Пощади не чекайте, – генпрокурорка пригрозила продавцям підроблених Covid-документів