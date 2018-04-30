15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма

Цифры на весах не всегда показывают настоящий результат

Когда люди задумываются о похудении, они чаще всего измеряют свои результаты в килограммах, считая, что их сброшенное количество является мерилом успеха. Однако измерять свои достижения цифрами — не очень хорошая идея, ведь разные люди при одинаковом весе могут выглядеть абсолютно по-разному — все дело в строении тела. И чтобы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вес девушки не изменился, а фигура стала просто восхитительной

Цифры на весах не всегда показывают настоящий результат

Когда люди задумываются о похудении, они чаще всего измеряют свои результаты в килограммах, считая, что их сброшенное количество является мерилом успеха.

Однако измерять свои достижения цифрами — не очень хорошая идея, ведь разные люди при одинаковом весе могут выглядеть абсолютно по-разному — все дело в строении тела.

И чтобы доказать, что стройность — это не отметки на весах, а объемы тела, люди делятся фотографиями до и после похудения, но с одной маленькой особенностью — их вес остался тем же.

В это сложно поверить, но так оно и есть! И наши снимки этому доказательство.

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Джерело: twizz.ru