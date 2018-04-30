15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
- Сьогодні, 10:13
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Цифры на весах не всегда показывают настоящий результат
Когда люди задумываются о похудении, они чаще всего измеряют свои результаты в килограммах, считая, что их сброшенное количество является мерилом успеха.
Однако измерять свои достижения цифрами — не очень хорошая идея, ведь разные люди при одинаковом весе могут выглядеть абсолютно по-разному — все дело в строении тела.
И чтобы доказать, что стройность — это не отметки на весах, а объемы тела, люди делятся фотографиями до и после похудения, но с одной маленькой особенностью — их вес остался тем же.
В это сложно поверить, но так оно и есть! И наши снимки этому доказательство.
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Джерело: twizz.ru