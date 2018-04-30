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    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма

    Цифры на весах не всегда показывают настоящий результат
    Когда люди задумываются о похудении, они чаще всего измеряют свои результаты в килограммах, считая, что их сброшенное количество является мерилом успеха. Однако измерять свои достижения цифрами — не очень хорошая идея, ведь разные люди при одинаковом весе могут выглядеть абсолютно по-разному — все дело в строении тела. И чтобы
    • Сьогодні, 10:13
    • Розсилка
    Вес девушки не изменился, а фигура стала просто восхитительной
    Вес девушки не изменился, а фигура стала просто восхитительной

    Цифры на весах не всегда показывают настоящий результат

    Когда люди задумываются о похудении, они чаще всего измеряют свои результаты в килограммах, считая, что их сброшенное количество является мерилом успеха.

    Однако измерять свои достижения цифрами — не очень хорошая идея, ведь разные люди при одинаковом весе могут выглядеть абсолютно по-разному — все дело в строении тела.

    И чтобы доказать, что стройность — это не отметки на весах, а объемы тела, люди делятся фотографиями до и после похудения, но с одной маленькой особенностью — их вес остался тем же.

    В это сложно поверить, но так оно и есть! И наши снимки этому доказательство.

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    на весь екран згорнути
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма
    15 девушек, которые кардинально изменились, не потеряв ни одного килограмма

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    Джерело: twizz.ru

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