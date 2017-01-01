19 голливудских актеров от которых весь мир был без ума в 2000-х

В начале нулевых каждый из нас наизусть знал программу передач, чтобы не пропустить любимый сериал или новый фильм.

А как иначе можно было узнать, что произошло вот с тем симпатичным персонажем из «Бухты Доусона» или с обаятельным героем из «Остаться в живых»? [READ_MORE] В нашей фотоподборке вы узнаете, как сейчас выглядят те, по кому мы сходили с ума миллионы девушек почти 20 лет назад.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В начале нулевых каждый из нас наизусть знал программу передач, чтобы не пропустить любимый сериал или новый фильм.

А как иначе можно было узнать, что произошло вот с тем симпатичным персонажем из «Бухты Доусона» или с обаятельным героем из «Остаться в живых»?

В нашей фотоподборке вы узнаете, как сейчас выглядят те, по кому мы сходили с ума миллионы девушек почти 20 лет назад.

Джерело: adme.ru