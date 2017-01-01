19 голливудских актеров от которых весь мир был без ума в 2000-х
- Вчора, 19:40
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Розсилка
В начале нулевых каждый из нас наизусть знал программу передач, чтобы не пропустить любимый сериал или новый фильм.
А как иначе можно было узнать, что произошло вот с тем симпатичным персонажем из «Бухты Доусона» или с обаятельным героем из «Остаться в живых»?
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Джерело: adme.ru