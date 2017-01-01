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    19 голливудских актеров от которых весь мир был без ума в 2000-х

    В начале нулевых каждый из нас наизусть знал программу передач, чтобы не пропустить любимый сериал или новый фильм.
    А как иначе можно было узнать, что произошло вот с тем симпатичным персонажем из «Бухты Доусона» или с обаятельным героем из «Остаться в живых»? [READ_MORE] В нашей фотоподборке вы узнаете, как сейчас выглядят те, по кому мы сходили с ума миллионы девушек почти 20 лет назад.
    • Вчора, 19:40
    • Розсилка

    В начале нулевых каждый из нас наизусть знал программу передач, чтобы не пропустить любимый сериал или новый фильм.

    А как иначе можно было узнать, что произошло вот с тем симпатичным персонажем из «Бухты Доусона» или с обаятельным героем из «Остаться в живых»?

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    В нашей фотоподборке вы узнаете, как сейчас выглядят те, по кому мы сходили с ума миллионы девушек почти 20 лет назад.

    Джерело: adme.ru

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