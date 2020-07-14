80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)



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80-летний художник Тацуо Хориучи

Художник не использует программы для рисования, вместо этого он рисует в офисной табличной программе для вычислений

В Японии 80-летний Тацуо Хориучи создает шедевры в Microsoft Excel. Об этом сообщает Bored Panda.

Рисовать Хориучи начал около 20 лет назад, но не использовал программы для рисования, а выбрал Excel.

Через шесть лет после начала своего творчества, Хориучи подал заявку на участие в Excel Authoshape Art Contest и выиграл главный приз.

Некоторые из его работ были приобретены после выставок в местном художественном музее.

Ранее сообщалось, что два предпринимателя из Вашингтона открыли художественную галерею, где продают картины, нарисованные собакой, и добавляют к каждому заказу несколько грамм марихуаны.