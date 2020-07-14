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    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)

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    80-летний художник Тацуо Хориучи - 80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний художник Тацуо Хориучи

    Художник не использует программы для рисования, вместо этого он рисует в офисной табличной программе для вычислений

    В Японии 80-летний Тацуо Хориучи создает шедевры в Microsoft Excel. Об этом сообщает Bored Panda.

    Рисовать Хориучи начал около 20 лет назад, но не использовал программы для рисования, а выбрал Excel.

    Через шесть лет после начала своего творчества, Хориучи подал заявку на участие в Excel Authoshape Art Contest и выиграл главный приз.

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    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)
    80-летний японец рисует невероятные картины в Microsoft Excel (фото)

    Некоторые из его работ были приобретены после выставок в местном художественном музее.

    Ранее сообщалось, что два предпринимателя из Вашингтона открыли художественную галерею, где продают картины, нарисованные собакой, и добавляют к каждому заказу несколько грамм марихуаны.

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