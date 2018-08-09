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    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика

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    <span>Леонид Кучма&nbsp;</span> - День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    Леонид Кучма 

    Сегодня второму президенту Украины Леониду Кучме исполняется 80 лет

    Леонид родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области УССР в семье лесника Даниила Прокофьевича и колхозницы Прасковьи Трофимовны.

    Политическую биографию Леонид Кучма начал в 1990 году, когда был избран народным депутатом Верховной Рады Украины I созыва и стал одним из сторонников Декларации независимости Украины. В 1991 году вошел в предвыборный аппарат кандидата в президенты Игоря Юхновского.

    Через год Леонид Кучма получил пост главы правительства с беспрецедентными полномочиями власти, впоследствии политик принял на себя руководство Союзом промышленников. В июле 1994 года Леонид Кучма выиграл президентскую гонку и стал главой государства.

    Победив в 1999 году на выборах вторично, Леонид Кучма разработал административную и политическую реформы. В приоритет президент ставил евроинтеграцию и открытые рыночные принципы. Леонид Кучма поддерживал науку и развитие космических технологий.

    После отставки за вторым президентом Украины закрепились пожизненное обеспечение пенсией в размере зарплаты главы государства, личная охрана, государственная дача, обслуживающий персонал, служебные автомобили. В 2007 году, по оценкам экспертов, личное состояние семьи Леонида Кучмы оценивалось в $ 1,5 млрд.

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    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика
    День рождения Леонида Кучмы: редкие фото политика

    Сейчас экс-президент продолжает участвовать в политической жизни государства. 22 июня 2017 года в Киеве состоялось выступление Леонида Кучмы на открытии международного форума «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизованного продвижения».

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